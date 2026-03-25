Indian kitchen trends 2026: ಒಂದೆಡೆ ಏರುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಾಳಜಿ.. ಈ ಎರಡೂ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ 'ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್' ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಏಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂಬುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಥವಾ ದಿಢೀರ್ ಎಂದು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇರಾನ್ ಸಂಬಂಧಿತ) ಉಂಟಾಗಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯು ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ LPG (ಸಿಲಿಂಡರ್) ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭಾರತೀಯರು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೌವ್ಗಳ (Induction Cooktops) ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾತ್ರೆಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ
ಇಂಡಕ್ಷನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಸೂಕ್ತವಾಗುವುದು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಅಥವಾ ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಾಂತೀಯ ಗುಣ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ, ಗ್ರಾಹಕರ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ 857.9 ಮಿಲಿಯನ್ USD ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದ್ದು, 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಇದು 1.36 ಬಿಲಿಯನ್ USD ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು 'ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯೂ ರಿಸರ್ಚ್' ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಏಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯ?
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ
ನಾನ್-ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಲೇಪನಗಳು (Coating) ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂಬ ಅರಿವು ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ಲೇಪನ ಹೊಂದಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಆಹಾರದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸುವುದಿಲ್ಲ (Non-reactive).
ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ
ಫಿಕ್ಕಿ (FICCI)ಯ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದಿದಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದಿನ ಗ್ರಾಹಕರು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ (Sustainability)
ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಬೇಗ ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇವುಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ (Recycle) ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಇಂದಿನ ಪರಿಸರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯುಳ್ಳ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪೂರಕ
ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೌವ್ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಬಳಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ISSDA ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜಮಣಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ ಆಯ್ಕೆ
ಒಟ್ಟಾರೆ ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಮನೆಯು ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಜನರು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅಥವಾ ಅಗ್ಗದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಂದು, "ಈ ಪಾತ್ರೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? ಇದು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ?" ಎಂಬ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ತನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ, ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳ 'ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್' (Standard) ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಅಂದಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ, ಅವು 'ಟ್ರೈ-ಪ್ಲೈ' (Tri-ply) ಅಥವಾ ಬಾಟಮ್ನಲ್ಲಿ ದಪ್ಪನೆಯ ತಳ ಹೊಂದಿವೆಯೇ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿ. ಇದು ಆಹಾರ ತಳ ಹಿಡಿಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಶಾಖವನ್ನು ಸಮವಾಗಿ ಹರಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.