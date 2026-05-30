ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳ ಊಟದ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಕಳಿಸುವ ಸೇಬು ಕಪ್ಪಾಗಬಾರದೇ? ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಬಳಸಿ
ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಕಳಿಸುವ ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಬಳಸಿ ಸೇಬು ಹಣ್ಣನ್ನು ತಾಜಾ ಆಗಿರಿಸಿ.
Image Credit : Getty
ನಿಂಬೆ ರಸದ ಬಳಕೆ
ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡಿ. ನಂತರ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಸೇಬಿನ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಇದು ಸೇಬು ಕಪ್ಪಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಜೇನುತುಪ್ಪದ ನೀರು
ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಬಳಿಕ, ಕತ್ತರಿಸಿದ ಸೇಬಿನ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ತೆಗೆದರೆ ಸಾಕು.
ಉಪ್ಪು ನೀರು
ಸೇಬು ಕಪ್ಪಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಉಪ್ಪು ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸಬಹುದು. ಒಂದು ಲೋಟ ತಣ್ಣೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಗಿಸಿ. ನಂತರ ಸೇಬಿನ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ತೆಗೆಯಿರಿ.
ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬಿ
ಕತ್ತರಿಸಿದ ಸೇಬಿನ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ತೇವವಾದ ಪೇಪರ್ ಟವೆಲ್ನಿಂದ ಸುತ್ತಿ ಇಡಬಹುದು. ಇದು ಸೇಬು ಕಪ್ಪಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಬೇಡಿ
ಸೇಬನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಮುಂಚೆ ಮಾತ್ರ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅದು ಬೇಗನೆ ಕಪ್ಪಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಮೊದಲೇ ಕತ್ತರಿಸಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಸೇಬಿನ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
