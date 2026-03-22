Cooking with salt hack: ಕೇವಲ ಹಪ್ಪಳವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಶೇಂಗಾ, ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಮತ್ತು ಮಖಾನಾದಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸಿ ಕರಕರ ಎನ್ನುವಂತೆ ಹುರಿಯಬಹುದು. ಈ ವಿಧಾನವು ಪದಾರ್ಥಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರುಚಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರಕ್ರಮವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ.
ಭಾರತೀಯರ ಊಟದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಪ್ಪಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಅನ್ನ, ತುಪ್ಪ, ಬೇಳೆ ಸಾರು ಅಥವಾ ಸಾಂಬಾರ್ ಇದ್ದಾಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕರಕರ ಎನ್ನುವ ಹಪ್ಪಳ ಅಥವಾ ಸಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ಊಟವೇ ಅಪೂರ್ಣ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವವರು ಮತ್ತು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿದ ಹಪ್ಪಳವನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಹಪ್ಪಳ ತಿನ್ನಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇದ್ದರೂ ಎಣ್ಣೆಯ ಅಂಶ ಬೇಡ ಎನ್ನುವವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಶೆಫ್ ಪಂಕಜ್ ಅವರು ಒಂದು ವಿನೂತನ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾದ ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಹಪ್ಪಳವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಮೇತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಹಪ್ಪಳ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ (Step-by-Step Process)
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹಪ್ಪಳವನ್ನು ಉಬ್ಬುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲೇ ಕರಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಸುವ ಪುಡಿ ಉಪ್ಪಿನಿಂದಲೇ ಹಪ್ಪಳವನ್ನು ಉಬ್ಬುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಉಪ್ಪಿನ ಬಳಕೆ
ಮೊದಲು ಸ್ಟವ್ ಹಚ್ಚಿ ಒಂದು ದಪ್ಪ ತಳದ ಬಾಣಲೆಯನ್ನು ಇಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಪುಡಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ.
ಉಪ್ಪಿನ ತಾಪಮಾನ
ಉಪ್ಪು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯುವವರೆಗೂ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 3-4 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯಿರಿ. ಉಪ್ಪು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾದಾಗ ಅದರಿಂದ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೊಗೆ ಬರಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಹಪ್ಪಳ ಹಾಕಲು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ.
ಹಪ್ಪಳ ಸುಡುವ ರೀತಿ
ಈಗ ಕಾದ ಉಪ್ಪಿನೊಳಗೆ ಹಪ್ಪಳವನ್ನು ಹಾಕಿ. ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪಿನ ತಾಪಮಾನ ತಗುಲಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಪ್ಪಳವು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿದಂತೆಯೇ ಬಿಳಿಯಾಗಿ ಹೂವಿನಂತೆ ಉಬ್ಬಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸರಿಯಾದ ಹದ
ಹಪ್ಪಳ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಉಬ್ಬಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಜಾಲರಿಯಿಂದ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಇದರಿಂದ ಹಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದು ಕರಕರವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ಕೇವಲ ಹಪ್ಪಳ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೂ ತಯಾರಿಸಬಹುದು!
ಶೇಂಗಾ ಮತ್ತು ಹುರಿಗಡ್ಲೆ: ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಯುವ ಬದಲು, ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಶೇಂಗಾ (ನೆಲಗಡಲೆ) ಅಥವಾ ಕಡಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಅವು ಸಮಾನವಾಗಿ ಬೆಂದು ತಿನ್ನಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ. ಬೀದಿ ಬದಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಇದೇ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ (Popcorn): ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಕಾಳುಗಳಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಸಾಕು. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯಿಲ್ಲದ ತಾಜಾ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯದ ಲಾಭಗಳು (Health Benefits)
ಈ ವಿಧಾನವು ಕೇವಲ ಸುಲಭವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅತ್ಯಂತ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೂಡ ಹೌದು. ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸದ ಕಾರಣ ಅತಿಯಾದ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ದೇಹ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಡಯಟ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾದ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಹಪ್ಪಳದಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲ ರುಚಿಯು ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವ ಉಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸಿ ಹಪ್ಪಳ ಸುಡುವ ಈ ವಿಧಾನವು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಹಣ ಎರಡನ್ನೂ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹಪ್ಪಳ ಪ್ರಿಯರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಸುಟ್ಟು ಸೀದ ವಾಸನೆ ಬರಿಸುವ ಬದಲು ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.