Pressure cooker safety tips: ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಕೇವಲ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಲದು. ಅದರ ಸೀಟಿ, ವೆಂಟ್ ಹೋಲ್ ಮತ್ತು ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ 1-2 ಬಾರಿ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವುದು ಭೀಕರ ಸ್ಫೋಟಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಈ ಸರಳ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನುಸರಿಸಿ.
ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಳಕೆ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿ ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಬೇಳೆ-ಅನ್ನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೇಯಿಸುವವರೆಗೆ ಇದರ ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ-ದೊಡ್ಡ ಉಪಯೋಗಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಸತತ ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪಘಾತವೇ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಹೌದು, ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ, ಕೊಳೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ಕಣಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ. ಇವು ಮುಂದೆ ಸೀಟಿ (Whistle) ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಲು, ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೆಶರ್ ಉಂಟಾಗಲು ಮತ್ತು ಕುಕರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ತೊಳೆದರೆ ಸಾಲದು, ಬದಲಿಗೆ ಅದರ 'ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್' ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ನೀವು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1-2 ಬಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಕುಕ್ಕರ್ ಸೀಟಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಸೀಟಿಯನ್ನು ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಕಣಗಳು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡರೆ, ಹಬೆಯು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೆಶರ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಟೂತ್ಪಿಕ್ ಅಥವಾ ತೆಳುವಾದ ಪಿನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೀಟಿಯ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಇದರ ನಂತರ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಟ್ ವಿನೆಗರ್ (ಬಿಳಿ ಸಿರಕಾ) ಬೆರೆಸಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಸೀಟಿಯನ್ನು 10-15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡಿ.
ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಸೀಟಿಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದ ನಂತರ, ಬ್ರಷ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉಜ್ಜಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಳೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ಕಣಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ.
ವೆಂಟ್ ಹೋಲ್ ಅನ್ನು ಹೀಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ
ಸೀಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದ ನಂತರ ವೆಂಟ್ ಹೋಲ್ (Vent Hole) ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಕೂಡ ಅಗತ್ಯ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹಬೆ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ತೆಳುವಾದ ಪಿನ್, ಟೂತ್ಪಿಕ್ ಅಥವಾ ಸೂಜಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ವೆಂಟ್ ಹೋಲ್ ಅನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಹೋಲ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರೆದಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ರಬ್ಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ
ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನ ರಬ್ಬರ್ ಸಡಿಲವಾದರೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೀಲ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಆಗಾಗ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೀಳು ಅಥವಾ ಸಡಿಲಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ರಬ್ಬರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ ತಣ್ಣನೆಯ ಐಸ್ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನೆನೆಸಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ರಬ್ಬರ್ ಟೈಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುಕ್ಕರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೀಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಕುಕ್ಕರ್ ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಇವುಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಅಥವಾ ಆಹಾರವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಅತಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿಸುವುದರಿಂದಲೂ ಪ್ರೆಶರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಜೊತೆಗೆ ಕುಕ್ಕರ್ನಿಂದ ವಿಚಿತ್ರ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸೀಟಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ರಬ್ಬರ್ ಕಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ.
ಕುಕ್ಕರ್ನ ನಿಯಮಿತ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1-2 ಬಾರಿ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಮಾಡಿ.
