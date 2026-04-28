ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಳಸುವಾಗ ನೀವು ಮಾಡುವ ಈ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೇ ಅಪಾಯ!
Pressure cooker safety tips: ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಸಮಯ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಸಹಕಾರಿಯೋ, ಅಷ್ಟೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೂಡ. ನಾವು ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳು ಅಥವಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವು ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಬಾಂಬ್ನಂತೆ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ 5 ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳು
ಇಂದಿನ ಬ್ಯುಸಿ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಇಲ್ಲದ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮುಗಿಸಲು ಇದು ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರಿ. ಆದರೆ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದರೂ ಅದು ಬಾಂಬ್ನಂತೆ ಸಿಡಿದು ಪ್ರಾಣಹಾನಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕುಕ್ಕರ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುವ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರೆ, ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳೇ ಈ ಅನಾಹುತಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಅಪಾಯಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ 5 ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಕುಕ್ಕರ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿಸಬೇಡಿ
ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಳಕೆ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಉಳಿಸುವ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಬಳಸಿದರೆ ಅದು ಪ್ರಾಣಾಂತಿಕ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ದಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕರು ಅಡುಗೆ ಬೇಗ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಕುಕ್ಕರ್ ತುಂಬ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಕುಕ್ಕರ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 2/3 ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದಿಗೂ ತುಂಬಿಸಬಾರದು. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಬೇಯುವಾಗ ಉಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತುಂಬಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ.
ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ (ರಬ್ಬರ್) ಗುಣಮಟ್ಟ
ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಇರುವ ರಬ್ಬರ್ ಸಡಿಲವಾಗಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೂ ತಕ್ಷಣವೇ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಸರಿಯಿಲ್ಲದ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ನಿಂದ ಹಬೆಯು (Steam) ಪಕ್ಕದಿಂದ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿ ಒಳಗೆ ಸರಿಯಾದ ಒತ್ತಡ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು.
ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ
ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ನೀರು ಇಲ್ಲದೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ನೀರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕುಕ್ಕರ್ನ ತಳಭಾಗ ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ 'ಸೇಫ್ಟಿ ವಾಲ್ವ್' ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇಯಿಸುವ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು.
ವೆಂಟ್ ಪೈಪ್ ಸ್ವಚ್ಛತೆ
ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಳದ ಮೇಲಿರುವ ವೆಂಟ್ ಪೈಪ್ (ವಿಶಲ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಂಧ್ರ) ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಕಣಗಳು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡರೆ ಒಳಗೆ ಉಂಟಾದ ಹಬೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಒಳಗೆ ವಿಪರೀತ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಳ ತೆಗೆಯಬೇಡಿ
ಕುಕ್ಕರ್ನ ಒತ್ತಡ (Pressure) ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಮುನ್ನ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ತೆಗೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಾರದು. ಅಡುಗೆ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮುಚ್ಚಳ ತೆಗೆಯಲು ಹೋಗಬೇಡಿ. ವಿಶಲ್ ತೆಗೆದರೂ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಬೆ ಉಳಿದಿರಬಹುದು. ಒತ್ತಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕು.
ಈ ಐದು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರಿ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ.
