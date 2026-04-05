ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಳಕೆಯ ಅವಧಿ ಎಷ್ಟು?

ರುಚಿಕರವಾದ ಅಡುಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಕುಕ್ಕರ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿಷವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

life Apr 05 2026
Author: Mahmad Rafik Image Credits:AI Meta
ಕುಕ್ಕರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಂ

ಹಳೆಯ ಪ್ರೆಶರ್‌ ಕುಕ್ಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಂ ಸೇರಬಹುದು. ಇದು ಗಂಭೀರವಾದ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

Image credits: AI Meta
ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಣಾಮದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು!

ಈ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತ, ಮೂಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು.

ಒಂದು ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ 10 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಕುಕ್ಕರ್ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಹೇಗೆ?

ಗೀರು/ಕಪ್ಪು ಕಲೆ/ಸಡಿಲ

ಕುಕ್ಕರ್‌ನೊಳಗೆ ಗೀರುಗಳು ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಮುಚ್ಚಳ/ಸೀಟಿ ತುಂಬಾನೇ ಸಡಿಲವಾಗುತ್ತಿದ್ರೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಬದಲಿಸಬೇಕು.

ಲೋಹದ ವಾಸನೆ

ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಲೋಹದ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಕ್ಕರ್ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಇದರ್ಥ ಇದು ಆಹಾರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಬೇಕು.

ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ಕುಕ್ಕರ್ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ

ನಿಮ್ಮ ಕುಕ್ಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಈ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಅಹಾರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

