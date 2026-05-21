South Indian breakfast recipes: ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತೆಯೇ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಳಗಿನಿಂದ ಮೃದುವಾಗಿರುವ ಮೆದು ವಡೆಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪದಾರ್ಥ ಬೆರೆಸುವ ಮೂಲಕ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವಡೆ ತಯಾರಿಸುವ ರಹಸ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
Medu vada recipe: ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಡೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಬಂದರೂ ಒಳಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಉಬ್ಬಲ್ಲ. ನಿಮಗೂ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪದಾರ್ಥ ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅದರ ರುಚಿ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ ಎರಡನ್ನೂ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರೆ ವಡೆಯನ್ನು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಳಗಿನಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಮೃದುವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೆದು ವಡೆ ತಯಾರಿಸುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮೆದು ವಡೆ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ: 2 ಕಪ್ (8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿರಬೇಕು)
ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು: 2 ಚಮಚ
ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ:2
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು: ಸ್ವಲ್ಪ
ಶುಂಠಿ: ಜಜ್ಜಿದ ಅಥವಾ ತುರಿದ ತುಂಡು
ಕರಿಬೇವು: 1 ಎಸಳು
ಕಾಳು ಮೆಣಸು: 5-10 (ಜಜ್ಜಿದ್ದು)
ಉಪ್ಪು: ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
ಎಣ್ಣೆ: ಕರಿಯಲು
ನೀರು: ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು
ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಮೆದು ವಡೆ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ
ಮೊದಲ ಹಂತ
ಒಂದು ಗ್ರೈಂಡರ್ ಜಾರ್ಗೆ ನೆನೆಸಿದ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ರುಬ್ಬುವಾಗ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ (ಹಿಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಲಿ).
ಎರಡನೇ ಹಂತ
ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಅಥವಾ ತಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ. ವಡೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಬರಲು ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಚಮಚ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು (ಇದೇ ಆ ರಹಸ್ಯ ಪದಾರ್ಥ!) ಬೆರೆಸಿ.
ಮೂರನೇ ಹಂತ
ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಜಜ್ಜಿದ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈಯಿಂದ ಬೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ವಡೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬುತ್ತವೆ.
ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತ
ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉಂಡೆ ಮಾಡಿ, ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನಿಂದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರ ಮಾಡಿ ವಡೆಯ ಆಕಾರ ನೀಡಿ. (ವಡೆ ಆಕಾರ ನೀಡಲು ನೀವು ಚಹಾ ಸೋಸುವ ಜಾಲರಿಯನ್ನೂ ಬಳಸಬಹುದು).
ಐದನೇ ಹಂತ
ಒಂದು ಕಡಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ ವಡೆಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬಿಡಿ.
ಆರನೇ ಹಂತ
ವಡೆಯು ತಿಳಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಮಗುಚಿ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬದಿಯನ್ನೂ ಬೇಯಿಸಿ. ವಡೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಕರಿಯಿರಿ, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಒಳಗಿನಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತದೆ.
ಏಳನೇ ಹಂತ
ವಡೆಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಕಿಚನ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಇಡಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತರಲು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ (Double fry) ಕರಿಯಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಟಿಶ್ಯೂ ಬಳಸಿ.
ಎಂಟನೇ ಹಂತ
ಈಗ ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾದ ಮೆದು ವಡೆಯನ್ನು ಸಾಂಬಾರ್ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸವಿಯಲು ನೀಡಿ.
ಟಿಪ್ಸ್
ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೀಟ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸುವುದು ಮೆದು ವಡೆ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.