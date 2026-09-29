ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಮತ್ತು ವೆಟ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಎರಡೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಬಳಕೆ ಹೊಂದಿವೆ. ಮಸಾಲೆ, ಚಟ್ನಿ, ಪೇಸ್ಟ್, ಶೇಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಹಲವು ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಸೂಕ್ತ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ ಅಥವಾ ವಡೆ ಹಿಟ್ಟು ತಯಾರಿಸುವವರಿಗೆ ವೆಟ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರ. ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಗಮನಿಸಿ.
ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ vs ವೆಟ್ ಗ್ರೈಂಡರ್: ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ಯಾವುದು ಸೂಕ್ತ?
ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧನ. ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿ ಮಾಡುವುದು, ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸುವುದು, ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು, ಕರ್ರಿ ಪೇಸ್ಟ್ ರುಬ್ಬುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಇದು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ ಅಥವಾ ವಡೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಬೇಕಾದಾಗ ವೆಟ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್: ಒಂದೇ ಸಾಧನ, ಹಲವು ಕೆಲಸ
ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ವೇಗವಾಗಿ ತಿರುಗುವ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ರುಬ್ಬುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಗಾತ್ರದ ಜಾರ್ಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಒಣ ಮಸಾಲೆ, ಚಟ್ನಿ, ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಟೊಮೆಟೊ-ಈರುಳ್ಳಿ ಮಸಾಲೆ, ಜ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಶೇಕ್ಗಳವರೆಗೆ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ಅಡುಗೆಮನೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಅನುಕೂಲಕರ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಳಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚು.
ದೋಸೆ-ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಹೇಗಿದೆ?
ಮಿಕ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ದೋಸೆ ಅಥವಾ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ರುಬ್ಬಿದರೆ ಪದಾರ್ಥ ಬಿಸಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ವೆಟ್ ಗ್ರೈಂಡರ್: ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನ
ವೆಟ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಲೋಹದ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳ ಬದಲು ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೆನೆಸಿದ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ರುಬ್ಬುವುದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ದೋಸೆ, ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಡೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ವೆಟ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ನ ಮಿತಿ ಏನು?
ವೆಟ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಮಿತಿ ಅದರ ಬಳಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಚಮಚ ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಬಲು ಪ್ರತಿಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವುದು ಅನುಕೂಲಕರವಲ್ಲ. ಶೇಕ್ ಅಥವಾ ಸ್ಮೂದಿ ತಯಾರಿಸುವಂತಹ ಹಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನೂ ಮಿಕ್ಸರ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು?
ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಚಟ್ನಿ, ಮಸಾಲೆ, ಪೇಸ್ಟ್, ಶೇಕ್ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತ. ದೋಸೆ ಅಥವಾ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುವವರಿಗೂ ಇದು ಸಾಕಾಗಬಹುದು.
ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ ಅಥವಾ ವಡೆ ತಯಾರಿಸಿ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿದ್ದರೆ ವೆಟ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರ.
ಒಂದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ...
ಒಂದೇ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೋಸೆ-ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಕೆಲಸವೇ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ವೆಟ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಾಗವನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.