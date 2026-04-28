Mixer Grinder Tips: ಮರೆತೂ ಈ 9 ಪದಾರ್ಥ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ, ಮೋಟಾರ್ ಫಟ್ ಅಂತ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ!
Kitchen Hacks Kannada: ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧನವೆಂದರೆ ಅದು ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್. ಆದರೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಪದೇ ಪದೇ ಕೆಟ್ಟುಹೋಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸರ್ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರಬೇಕೆಂದರೆ ಮರೆತೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಾರದ 9 ಪದಾರ್ಥದ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಯಾವ ಪದಾರ್ಥ ಹಾಕಬಾರದು?
ಅನೇಕರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಬೇಗನೆ ಕೆಟ್ಟುಹೋಗುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಹೀಗಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರ್ಥ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸರ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲೇಡ್ಗಳನ್ನು ಹಾಳಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ 9 ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಹಾಕಬೇಡಿ.
1. ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು
ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾದ ಸೂಪ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೇವಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕುವುದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಇದರಿಂದ ಜಾರ್ನೊಳಗೆ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗಿ, ಮುಚ್ಚಳ ತಾನಾಗಿಯೇ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ಪದಾರ್ಥ ಸಿಡಿಯಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಅದನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ.
2. ಅತಿಯಾದ ಐಸ್ (ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ)
ಮಿಕ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಐಸ್ ಹಾಕುವುದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅತಿಯಾದ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳು ಮೊಂಡಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಬೀಳುತ್ತದೆ.
3. ಹೆಚ್ಚು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮಸಾಲೆಗಳು
ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ, ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಒಣ ಅರಿಶಿನದಂತಹ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಇದರಿಂದ ಮೋಟಾರ್ ಮೇಲೆ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬ್ಲೇಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ.
4. ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸುವುದು
ಮಿಕ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸುವುದು ಸುಲಭ ಎನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಹಿಟ್ಟು ಬ್ಲೇಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡು ಮೋಟಾರ್ ಅನ್ನು ಜಾಮ್ ಮಾಡಬಹುದು.
5. ನಾರಿನಂಶವಿರುವ ತರಕಾರಿಗಳು
ಸೆಲೆರಿ, ಹಸಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿಯ ಸಿಪ್ಪೆ, ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಜೋಳದ ಸಿಪ್ಪೆಯಂತಹ ನಾರಿನಂಶವಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಇವು ಸರಿಯಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬ್ಲೇಡ್ಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
6. ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಹಾಕುವುದು
ಬಾದಾಮಿ, ಗೋಡಂಬಿಯಂತಹ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ರುಬ್ಬಿದರೆ ಅವು ಸರಿಯಾಗಿ ಪುಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ರುಬ್ಬುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ.
7. ಎಣ್ಣೆಯಂಶ ಬಿಡುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು
ಎಳ್ಳು, ಶೇಂಗಾ ಬೀಜಗಳಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ರುಬ್ಬಿದರೆ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರಣವು ಜಿಗುಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳು ಜಾಮ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
8. ಅತಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಣ ಧಾನ್ಯಗಳು
ಅಕ್ಕಿ, ಗೋಧಿ ಅಥವಾ ಸಜ್ಜೆಯಂತಹ ಒಣ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಇದರಿಂದ ಯಂತ್ರವು ಹೆಚ್ಚು ಅಲ್ಲಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಕೆಟ್ಟುಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ರುಬ್ಬುವುದು ಉತ್ತಮ.
9. ಅತ್ಯಂತ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ವಸ್ತುಗಳು
ಕಬ್ಬು, ಮೂಳೆಗಳು, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಗಟ್ಟಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಅಥವಾ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ದೊಡ್ಡ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಇವುಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಗಮನಿಸಿ: ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ನ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
