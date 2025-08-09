ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಹಠಮಾರಿ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಅಡುಗೆಮನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದೆಯೇ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್. ಹೌದು, ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸುವ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ನ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೊಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಹಿಂಭಾಗವನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅದರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಹಠಮಾರಿ ಕಲೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಎಷ್ಟು ಉಜ್ಜಿದರೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ, ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಇರುವ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಹಿಂಭಾಗವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಹಿಂಭಾಗವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು:
- ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ - 2 ಚಮಚ
- ನಿಂಬೆ ರಸ - 1 ಚಮಚ
- ಡಿಶ್ವಾಶ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ - 1 ಚಮಚ
- ನೀರು - ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿ, ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ರಸ ಸೇರಿಸಿ. ನಂತರ ಡಿಶ್ವಾಶ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೇರಿಸಿ. ಈಗ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ತಯಾರಾಗಿದೆ.
ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ:
ಕೊಳೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ನ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕಿ 2 ರಿಂದ 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಹಳೆಯ ಟೂತ್ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ. ನಂತರ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಈಗ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಹಿಂಭಾಗವು ಕಲೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೇಕಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಸೇರಿಸಬಹುದು.
ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಒಳಭಾಗ
ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಒಳಭಾಗ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳ ನಡುವೆ ಹಳದಿ ಕಲೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ನಿಂದ ಉಜ್ಜಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಅನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, ಎಷ್ಟೇ ಹಠಮಾರಿ ಕಲೆಗಳಿದ್ದರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆಯುತ್ತದೆ. ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.