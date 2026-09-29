ಈರುಳ್ಳಿ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಶಿಲೀಂಧ್ರ.. ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದೇ? ಎಸೆಯಬೇಕೇ? ಆಘಾತಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯಿರಿ!
Onion: ಈರುಳ್ಳಿ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸುವ ಕಪ್ಪು ಫಂಗಸ್ ಅಸಲಿಗೆ ಏನು? ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದಾ ಅಥವಾ ಬಿಸಾಡಬೇಕಾ? ಇದು ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತರುವ ಕಪ್ಪು ಶಿಲೀಂಧ್ರ 'Black Fungus' ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾ? ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಫಂಗಸ್
ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಸ್ತು. ಸಾಂಬಾರ್, ಪಲ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರಗಳ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಾವು ಈರುಳ್ಳಿ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ನಾವು ತಂದಿಟ್ಟಿರುವ ಈರುಳ್ಳಿ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಫಂಗಸ್ ಬೆಳೆದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಬಳಸಬಹುದಾ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಹಲವರಿಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಕಪ್ಪು ಫಂಗಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ, ಕಪ್ಪು ಫಂಗಸ್ ಇರುವ ಈರುಳ್ಳಿ ತಿಂದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟರು ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಫಂಗಸ್ ಇರುವ ಈರುಳ್ಳಿ ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಅದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದಾ? ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಸಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ.
ಈರುಳ್ಳಿ ಮೇಲಿರುವ ಕಪ್ಪು ಫಂಗಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು?
ಈರುಳ್ಳಿಯ ಹೊರಗಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಅಥವಾ ಪದರಗಳ ನಡುವೆ ಕಪ್ಪು ಪುಡಿ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳಂತೆ ಕಾಣುವುದು 'ಆಸ್ಪರ್ಜಿಲಸ್ ನೈಗರ್' (Aspergillus niger) ಎಂಬ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಪ್ಪು ಫಂಗಸ್ (Black Mold) ಆಗಿದೆ.
ಇದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತದೆ?
ಆಸ್ಪರ್ಜಿಲಸ್ ನೈಗರ್ ಎಂಬ ಫಂಗಸ್ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟಾಗ ಸರಿಯಾದ ಗಾಳಿಯಾಡದೆ, ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ ಇದ್ದರೆ ಈ ಫಂಗಸ್ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 28 ರಿಂದ 34 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತೇವಾಂಶವು ಕಪ್ಪು ಫಂಗಸ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆಗೆ ಗಾಯ, ಉಜ್ಜುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಹಾನಿಯಾದರೆ ಅದರ ಮೂಲಕವೂ ಫಂಗಸ್ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಥವಾ ಗೋದಾಮುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿಸದಿದ್ದರೆ (Curing) ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಬರುತ್ತದೆ.
ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಾ? ಕೆಟ್ಟದ್ದಾ?
ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಫಂಗಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು.
ಅಮೆರಿಕದ USDA ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈರುಳ್ಳಿಯ ಹೊರಗಿನ ಒಣಗಿದ ಪದರಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಫಂಗಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಉಳಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
ಆದರೆ, ಫಂಗಸ್ ಈರುಳ್ಳಿಯ ಒಳಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಹರಡಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ಮೆತ್ತಗಾಗಿ, ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಳೆಯಲು ಶುರುವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಬಳಸದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಸಾಡುವುದೇ ಸುರಕ್ಷಿತ.
ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತಂದಿದ್ದೀವಿ, ಹೇಗೆ ಬಿಸಾಡುವುದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಬೇಡಿ. ಫಂಗಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹರಡಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಈರುಳ್ಳಿ ಕೊಳೆತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸದಿರುವುದೇ ಸೇಫ್.
ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳುಮಾಡುವ ಆಹಾರ ತಿಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಬದಲು, ಅನುಮಾನ ಇರುವ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬಿಸಾಡುವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಫಂಗಸ್ ಅಲರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಅಸ್ತಮಾ ಇರುವವರು ಈ ಫಂಗಸ್ ಕಣಗಳನ್ನು ಉಸಿರಾಡಿದಾಗ ಸೀನು, ಕೆಮ್ಮು, ಉಸಿರುಕಟ್ಟುವಿಕೆ ಬರಬಹುದು.
ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ Aspergillosis ನಂತಹ ಫಂಗಸ್ ಸೋಂಕು ಬರಬಹುದು.
ಇದು Black Fungus ಕಾಯಿಲೆಯಾ?
ಈರುಳ್ಳಿ ಮೇಲಿನ ಕಪ್ಪು ಫಂಗಸ್ ಅನ್ನು, ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತರುವ ಮ್ಯೂಕೋರ್ಮೈಕೋಸಿಸ್ (Mucormycosis) ಕಾಯಿಲೆ ತರುವ Black Fungus ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಾರದು. ಇದು ಮ್ಯೂಕೋರ್ಮೈಕೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲ.
CDC ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಪ್ರಕಾರ, ಮ್ಯೂಕೋರ್ಮೈಕೋಸಿಸ್ ತರುವ ಫಂಗಸ್ ಮಣ್ಣು, ದೂಳು ಮತ್ತು ಕೊಳೆತ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಮೇಲಿನ ಫಂಗಸ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಮ್ಯೂಕೋರ್ಮೈಕೋಸಿಸ್ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ತಪ್ಪು.
ಇಂತಹ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು?
- ಫಂಗಸ್ ಇರುವ ಹೊರಗಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಲಿದು, ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಫಂಗಸ್ ಕಣಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ.
- ಫಂಗಸ್ ಈರುಳ್ಳಿಯ ಒಳಗೂ ಹರಡಿದ್ದರೆ, ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿಸಾಡಿ, ಉಳಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು.
- ಈರುಳ್ಳಿ ಮೆತ್ತಗಾಗಿ, ಒದ್ದೆಯಾಗಿ, ಕೊಳೆತ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸದೆ ಇರುವುದೇ ಸೇಫ್. ಏಕೆಂದರೆ, ಫಂಗಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಕೂಡ ಬೆಳೆದಿರಬಹುದು.
FSSAI ನ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರವೂ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಫಂಗಸ್ ಇರಬಾರದು.
ಫಂಗಸ್ ಬರದಂತೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಶೇಖರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತೇವಾಂಶ ಇಲ್ಲದ, ತಂಪಾದ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಒಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಬದಲು, ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಮೆಶ್ ಬ್ಯಾಗ್ (Mesh bags) ಅಥವಾ ಬುಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ತೇವಾಂಶ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಫಂಗಸ್ ಮತ್ತು ಕೊಳೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.
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