Kitchen Tips: ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಅದರ ಯಮ್ಮಿ ಟೇಸ್ಟ್ ನಿಂದಾಗಿ "ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳ ಮಾಂಸಾಹಾರ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ; ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಕೈ ಪೂರ್ತಿ ಅಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಶೆಫ್ ಕುನಾಲ್ ಕಪೂರ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಕತ್ತರಿಸುವ ಸುಲಭ ಟ್ರಿಕ್ಸ್
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಹಲಸಿನ ಕಾಯಿತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು "ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಾರು, ಸಾಂಬಾರ್, ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟಿರ್-ಫ್ರೈಸ್, ಪಲ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ. ಇದರ ರುಚಿಯೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಹೋಳು ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರ ಕಷ್ಟದ ವಿಷಯ. ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಮೇಣವು ಕೈಗಳಿಗೆ, ಚಾಕುವಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು, ಅಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಶುಚಿ ಮಾಡೋದೆ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ಚಾಕುವಿಗೆ ಅಂಟು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ, ಹಲಸಿನ ಕಾಯಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಶೆಫ್ ಕುನಾಲ್ ಕಪೂರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ ನೋಡಿ.
ನಿಮಗೆ ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ:
- ತಾಜಾ, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಲಸಿನಕಾಯಿ
- ಚೂಪಾದ, ಉದ್ದವಾದ ಚಾಕು
- ಹಳೆಯ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆ ಅಥವಾ ತಟ್ಟೆ
- ಎಣ್ಣೆ (ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ)
- ತಣ್ಣೀರು + ಉಪ್ಪು + ಅರಿಶಿನ
ಶೆಫ್ ಕುನಾಲ್ ಕಪೂರ್ ತಿಳಿಸಿದ ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಕತ್ತರಿಸುವ ವ್ವಿಧಾನ ತಿಳಿಯಿರಿ
- ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಕತ್ತರಿಸಲು ಬಳಸುವ ನಿಮ್ಮ ಬಲ ಕೈಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಚಾಕುವಿನ ಬ್ಲೇಡ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ. ಇದು ಜಿಗುಟಾದ ಮೇಣವನ್ನು ಚಾಕು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
- ಈಗ, ನೀವು ಹಲಸಿನ ಮೇಲಿನ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ತುದಿಗಳನ್ನು ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಕತ್ತರಿಸುವ ಹಲಗೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಇರಿಸಿ.
- ಕಾಂಡದಿಂದ ಸುಮಾರು 1.5 ಇಂಚುಗಳಷ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಮೇಲಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ. ನೀವು ಕತ್ತರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅಂಟಾದ ಮೇಣವು ಹೊರಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
- ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಹಳೆಯ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆ ಅಥವಾ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಇದರಿಂದ ರಸವು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಕತ್ತರಿಸಿದ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಉಳಿದ ಮೇಣವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ; ನಿಮ್ಮ ಚಾಕು ಅಥವಾ ಕೈಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಒರೆಸಬೇಡಿ. ಬದಲಾಗಿ, ಕತ್ತರಿಸಿದ ತುಂಡನ್ನು ಬಳಸಿ ಶೇಷವನ್ನು ಕೆರೆದು ತೆಗೆಯಿರಿ.
- ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಸಿ.
- ಈಗ, ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಉದ್ದವಾಗಿ ಎರಡು ಸಮಾನ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ.
- ಕತ್ತರಿಸಿದ ನಂತರ, ಉಳಿದ ಮೇಣವನ್ನು ಹೊರಹೋಗಲು ಎರಡೂ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ.
- ಎರಡೂ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಹೊರ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯಿರಿ; ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಹೊರ ಪದರವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.
- ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಬಿಳಿ ಮಧ್ಯದ ತಿರುಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ನಂತರ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ.
- ಈಗ, ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿಸಿದ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನ ಬೆರೆಸಿದ ತಣ್ಣೀರಿನ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ.
- ಇದು ತುಂಡುಗಳು ಕಪ್ಪಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಟನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ; ಅವುಗಳನ್ನು 5-10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿದ ನಂತರ, ಅವುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.
- ಹೀಗೆ ಕತ್ತರಿಸೋದರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬಹುದು.