Kitchen Tips: ನೀವು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೀರಾ? ಈ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳ ತಾಜಾತನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಫ್ರಿಜ್ ಅಲ್ಲಿಡ್ತೀರಾ?
ನಾವು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ತಂದಾಗ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತೇವೆ. ಇದು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಾಜಾವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವು ಹಾಳಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ತರಕಾರಿಗಳ ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ , ಜೊತೆಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ.
ತರಕಾರಿಗಳು ಉಸಿರಾಡುವುದೂ ಅಗತ್ಯ
ಇದು ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗಾಳಿ ಬೇಕು. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದಾಗ, ಗಾಳಿಯ ಹರಿವು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಒಳಗೆ ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. ಪಾಲಕ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆಗಿರಲಿ, ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ.
ತೇವಾಂಶವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ತರಕಾರಿಗಳು ತೇವಾಂಶ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ತೇವಾಂಶವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳಿಗೆ ಫಲವತ್ತಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ತರಕಾರಿಗಳು ಹೊರಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಒಳಗೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ, ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ.
ರುಚಿ ಮತ್ತು ತಾಜಾತನ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ತರಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ತಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಮಳ, ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳು ಬೇಗನೆ ಮಸುಕಾಗುತ್ತವೆ.
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬದಲಿಗೆ ಈ ಸರಳ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ
ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯ ಚೀಲ, ಜಾಲರಿ ಚೀಲ ಅಥವಾ ಅಡಿಗೆ ಟವಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದು ಗಾಳಿಯ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡುತ್ತದೆ. ಎಲೆ ತರಕಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಒದ್ದೆಯಾದ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ
ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ನೇರವಾಗಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಒದ್ದೆಯಾದ ತರಕಾರಿಗಳು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ ನಂತರ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇರಿಸಿ
ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವೂ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಹಣ್ಣುಗಳು ಹೊರಸೂಸುವ ಅನಿಲವು ತರಕಾರಿಗಳು ಬೇಗನೆ ಕೊಳೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ.