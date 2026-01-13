ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಸ್ತು. ಇದರ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭ. ಆದರೆ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ನಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಳವಿಲ್ಲದೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇಯಿಸಬಾರದು. ಮುಚ್ಚಳವಿಲ್ಲದೆ ಬೇಯಿಸಿದಾಗ, ಆಹಾರ ಒಳಗೆ ಚೆಲ್ಲಬಹುದು.
ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಸೇಫ್ ಲೇಬಲ್ ಇರುವ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಬೇಕು.
ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಬೇಯಿಸುವಾಗ, ಓವರ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಇದು ಆಹಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇಯಿಸುವಾಗ, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೈ ಆಡುಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಆಹಾರವು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ. ಇದು ಆಹಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿ ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಆಹಾರದ ಉಳಿಕೆಗಳು ಉಳಿದು, ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸದಿದ್ದರೆ, ಉಪಕರಣವು ಬೇಗೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
