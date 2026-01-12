Kitchen Tips: ಹಾಳಾದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಎಸೆಯಬೇಡಿ… ಇಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬಳಸುವ ಸೂಪರ್ ಟ್ರಿಕ್
Kitchen Tips: ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಪೂಜೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಅಡುಗೆಯವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ರೆ ಅದು ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಂತ ಆದನ್ನು ಬಿಸಾಕಲು ಹೋಗಬೇಡಿ. ಹಾಳಾಗುವ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ನೋಡಿ.
ಹಾಳಾದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಬೆಳೆದಾಗ, ನಾವು ಅದನ್ನು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಎಸೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಹಾಳಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸೆಯುತ್ತಿರುವ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತಾಜಾವಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
ವೈರಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ನೋಡಿ
ಸದ್ಯ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಡೀಯೋ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಹೊಳಪನ್ನು ಮತ್ತೆ ತರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮೇಲ್ಮೈಗಳಿಂದ ಶಿಲೀಂಧ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಬಳಸಬಹುದಾದ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನ ದ್ರಾವಣ
ಹಾಳಾದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸಲು, ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಸೇರಿಸಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ. ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ
ಈಗ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಟವಲ್ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಸೋಡಾ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ. ನೀರು ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಉಜ್ಜಲು ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ. ಗೋಚರಿಸುವ ಫಂಗಸ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ನೆನಪಿಡಿ, ಬಿಸಿನೀರು ಮತ್ತು ಸೋಡಾದ ಪರಿಣಾಮವು ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಕಾರಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಗಾಬರಿಯಾಗಬೇಡಿ
ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಬಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾದರೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಣ್ಣ ಮಾಸುವುದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತವಲ್ಲ. ನೀವು ಫಂಗಸ್ ಪದರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದ ನಂತರ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬಳಸಲು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ.
ಒಣಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ತೆಗೆಯುವುದು
ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಒದ್ದೆಯಾಗಿ ಬಿಡಬೇಡಿ. ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ, ಒಣಗಿದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒರೆಸಿ. ತೇವಾಂಶವು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಣಗಿಸುವುದರಿಂದ ಅದರ ಹೊಳಪು ಮರಳುತ್ತದೆ.
ತುಪ್ಪದ ಲೇಪನ
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ತುಪ್ಪವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಶುದ್ಧ ತುಪ್ಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಸಮವಾಗಿ ಹಚ್ಚಿ. ತುಪ್ಪವು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪದರದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಣಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡೋದು ಹೇಗೆ?
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಲು, ನೀವು ಗಾಳಿಯಾಡದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
