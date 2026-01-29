ಚಪಾತಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ, ರೌಂಡಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕಾ? ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಿಮಗಾಗಿ
Homemade chapati guide: ಪ್ರತಿದಿನ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬೆರೆಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬೆರೆಸಬೇಕಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳು ಸಹ ನೋಯುತ್ತವೆ. ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬೆರೆಸಲು ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಸುಲಭವಾದ ಟ್ರಿಕ್ ನಿಮಗಾಗಿ.
ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬೆರೆಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ
ಅನೇಕರಿಗೆ ದುಂಡಗಿನ ಚಪಾತಿ ಮಾಡುವುದೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬೆರೆಸುವುದು ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬೆರೆಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬೆರೆಸುವಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅದು ತುಂಬಾ ಒಣಗುತ್ತದೆ. ತುಂಬಾ ತೆಳ್ಳಗಾಗುವುದೂ ಉಂಟು.
ಎಷ್ಟು ನೀರು ಸೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಹ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ
ಚಪಾತಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಲು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆರೆಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬೆರೆಸಬೇಕಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳು ಸಹ ನೋಯುತ್ತವೆ. ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬೆರೆಸಲು ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಸುಲಭವಾದ ಟ್ರಿಕ್ ನಿಮಗಾಗಿ. ಈ ಟ್ರಿಕ್ನೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬೇಗನೆ ಬೆರೆಸುತ್ತೀರಿ. ಎಷ್ಟು ನೀರು ಸೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಹ ನೀವು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
ನೀರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ
ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಈ ಸರಳವಾದ ಹ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಅಥವಾ ಫಿಲ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಪ್ ನೀರನ್ನು ಬಹಳ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರವೇ ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕಬೇಕು. ಈಗ ಹಿಟ್ಟಿನ ಬಟ್ಟಲನ್ನು ನೀರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಲಘುವಾಗಿ ಬೆರೆಸುತ್ತಿರಿ. ಇಡೀ ಹಿಟ್ಟು ಒದ್ದೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಟ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಹಿಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ
ಇದರ ನಂತರ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಬಾರಿ ಬೆರೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಹಿಟ್ಟು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಚಪಾತಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಟ್ಟು ಮೃದುವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ
ದುಂಡಗಿನ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಉತ್ತಮ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಈಗ ಚಪಾತಿ ಬೇಕಾದ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕಲಸಿದ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ಈ ಉಂಡೆಯನ್ನು ಒಣ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಮತ್ತು ಲಟ್ಟಣಿಗೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಪ್ಪಟೆ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಲಟ್ಟಣಿಗೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಚಪಾತಿಯ ಆಕಾರವೂ ದುಂಡಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಬಾರಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ದುಂಡಗಿನ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಚಿ ಮೂರು ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಮಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಬೇಯಿಸಬಹುದು.
