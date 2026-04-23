Kitchen Tips: ಪೂರಿ, ಪಕೋಡ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಉಳಿದ ಎಣ್ಣೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೊಳಕಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.. ಆದರೆ, ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಸರಳ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಶುದ್ಧ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಪೂರಿ ಕರಿದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಶುದ್ಧೀಕರೀಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಪೂರಿ, ಪಕೋಡ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಕಡಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಎಣ್ಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೊಳಕಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುಟ್ಟ ಹಿಟ್ಟಿನ ಕಣಗಳು, ಮಸಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕರಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಅವಶೇಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು, ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮರುಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಎಣ್ಣೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಸುಡದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಕೆಲವು ಸರಳ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ಆಹಾರದ ಪರಿಮಳದೊಂದಿಗೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಬಹುದು.
ಮೊದಲ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಎಣ್ಣೆ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡುವುದು. ಪೂರಿಗಳನ್ನು ಹುರಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೋಸುವ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮೊದಲು, ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ, ಇದರಿಂದ ಸುಟ್ಟ ಕಣಗಳು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಎಣ್ಣೆ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ, ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಸುಟ್ಟ ಕಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ಇದು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ
ನಂತರ, ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೋಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆ, ಮಸ್ಲಿನ್ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜಾಲರಿಯ ಜರಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೋಸಿ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಸುಟ್ಟ ಕಣಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಟ್ಟಿನ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಸಲ ಸೋಸಿದ ನಂತರ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಕಾಣಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸೋಸಬಹುದು. ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಎಣ್ಣೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಾಢವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಹಾಕಿ. ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಿ. ಶುಂಠಿ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಹಿತಕರ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ಸ್ಟೌವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದು ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೋಸಿ. ಈವಾಗ, ಎಣ್ಣೆ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಶೇಖರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಒಣಗಿದ ಗಾಜು ಅಥವಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ. ಆರ್ದ್ರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಗಾಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ವಾಸನೆ ಬರದಂತೆ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ, ಎಣ್ಣೆ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬಳಸಲು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಉಳಿಯಬಹುದು.
ಈಗ ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಪೂರಿ ಕಾಯಿಸಲು ಬಳಸಿದಂತಹ ಉಳಿದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು 7 ರಿಂದ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ ಎಣ್ಣೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಎಣ್ಣೆಯು ಬಲವಾದ, ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊರಸೂಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಅತಿಯಾಗಿ ದಪ್ಪವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನೊರೆ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ.
ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
- ಬಳಸಿದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಹುರಿಯಲು ಬಳಸಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ.
- ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸಲು, ಪರೋಠ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಹದಗೊಳಿಸಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.
- ಎಣ್ಣೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಸುಟ್ಟುಹೋದರೆ, ಹೊಗೆಯ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅಂತಹ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಎಣ್ಣೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.