ಮದುವೆ-ಪೂಜೆಯಂದು ಧರಿಸಿದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಜರವನ್ನು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ತೆಗೆದು ಎಸೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಟಾನಿಕ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಕೂದಲನ್ನು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂಗಳನ್ನ ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಿಂದ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ಮೊದಲುಎಲ್ಲಾ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ಲಘುವಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಈಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹರಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ, ತೇವಾಂಶ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಇರಬಾರದು. ತೇವಾಂಶವಿದ್ದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಳಾಗಬಹುದು.
ಒಂದು ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿ ಅಥವಾ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು ಹಾಕಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಹೂವುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಳುಗುವಷ್ಟು ಸುರಿಯಿರಿ. ಈಗ ಈ ಜಾರ್ ಅನ್ನು 7-10 ದಿನ ಕಾಲ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿಡಿ.
ಪ್ರತಿ ಎರಡು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಜಾರ್ ಅನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ. ನಂತರ ಎಣ್ಣೆ ಸೋಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸಿದ್ಧ. ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಣ ನಿರ್ಜೀವ ಕೂದಲಿನವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ
ಎಣ್ಣೆ ಬೇಗನೆ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಒಣಗಿದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ 10-15 ನಿಮಿಷ ಕಾಲ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಎಣ್ಣೆಯ ಸುವಾಸನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಾಗ, ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಿ ಸೋಸಿ ಈ ವಿಧಾನವೂ ಅಷ್ಟೇ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೇವಲ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಯ ನಿಧಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಎಸೆಯುವ ಬದಲು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ತಯಾರಿಸಿ. ಇದು ಹಣ ಉಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಕೂದಲನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
