Kitchen Hacks: ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕತ್ತರಿಸುವಾಗ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಉರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕತ್ತರಿಸೋದೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಕೈ ಉರಿಯದಂತೆ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ ಕತ್ತರಿಸುವ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ.
ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು ಆಹಾರದ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಅವುಗಳ ಖಾರವು ತರಕಾರಿಗಳು, ಬೇಳೆ, ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ಸಲಾಡ್ ಆಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲದರ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉರಿಯುವ ಸಂವೇದನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ ನಂತರ, ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಉರಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೈಗಳು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಸರಳ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕೈ ಉರಿಯದಂತೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕತ್ತರಿಸಬಹುದು.
ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಕ್ಗಳು
ಕೈಗಳಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕತ್ತರಿಸಿ:
ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕತ್ತರಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ ಅಥವಾ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯ ಖಾರವು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಪ್ಸೈಸಿನ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸೆನ್ಶೇಶನ್ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಎಣ್ಣೆಯು ಅದರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಉರಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕತ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ತುಂಬಾನೆ ಸರಳ ವಿಧಾನ. ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು.
ಕತ್ತರಿಯಿಂದ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ
ಅನೇಕ ಜನರು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಅವರ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆ. ಬದಲಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಕತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಬೇಗನೆ ಕತ್ತರಿಸಬಹುದು, ಜೊತೆಗೆ ಕೈ ಉರಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ತಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಪಾತ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿದು ಕತ್ತರಿಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ . ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿಯೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ.
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ನಂತರ ಸೋಪಿನಿಂದ ಕೈ ತೊಳೆಯಿರಿ:
ಅನೇಕ ಜನರು ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಇತರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಉರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ತಣ್ಣೀರು ಮತ್ತು ಸೋಪಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಇನ್ನೂ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ಮೊಸರು ಅಥವಾ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಹಚ್ಚಿ. ಇದು ತಕ್ಷಣವೇ ಚರ್ಮವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತುಉರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸರಳ ಪರಿಹಾರವು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ.