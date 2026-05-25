Kitchen Hacks : ಮೊಂಡಾದ ಮಿಕ್ಸರ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಹರಿತಮಾಡುತ್ತೆ ಇದೊಂದೇ ಪದಾರ್ಥ
Kitchen Hacks : ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರಿನ ಬ್ಲೇಡ್ ಮೊಂಡಾಗಿದ್ರೆ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ. ಅದನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಬದಲು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಬಳಸಿ ಬ್ಲೇಡ್ ಹರಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಮೊಂಡಾದ ಜಾರ್ ಬ್ಲೇಡ್
ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸಿ, ಗ್ರೈಂಡರ್ ಸೇರಿದೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಚಟ್ನಿ, ಸಾಂಬಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ರುಬ್ಬಲು ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಮಿಕ್ಸಿ ಬ್ಲೇಡ್ ಮೊಂಡಾಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೇ ರುಬ್ಬಿದ್ರೂ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ನುಣ್ಣಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದ್ರಿಂದ ಮೋಟರ್ ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊರೆಯಾಗುವ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲ್ಸ ಕೂಡ ಲೇಟಾಗುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಮೊಂಡಾಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಬಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲ ಜಾರ್ ಬದಲಿಸ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಮೊಂಡಾಗಿದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಬೇಡ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಬಳಸಿ ಜಾರ್ ಬ್ಲೇಡನ್ನು ಹರಿತಗೊಳಿಸ್ಬಹುದು.
ಉಪ್ಪಿನಲ್ಲಿದೆ ಪರಿಹಾರ
ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪೌಡರ್ ಉಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಇದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಲುಪ್ಪಿನಿಂದ ನೀವು ಜಾರ್ ಬ್ಲೇಡನ್ನು ಸುಲಭವಾಘಿ ಹರಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳನ್ನು ಹರಿತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಉಪ್ಪಿನ ಬಳಕೆ ಹೇಗೆ
ನಿಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಬ್ಲೇಡನ್ನು ನೀವು ಹರಿತಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪುನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಗೆ ಹಾಕಿ. ಬ್ಲೇಡ್ ಮುಚ್ಚುವವರೆಗೆ ನೀವು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ನಂತ್ರ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ. ಈಗ ಮಿಕ್ಸಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡುವ ಬದಲು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ನೀವು ಮಿಕ್ಸಿಯನ್ನು ಅತಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸಿ. ಇದ್ರಿಂದ ಉಪ್ಪು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪುಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಬ್ಲೇಡ್ ಹರಿತವಾಗೋದು ಹೇಗೆ?
ಉಪ್ಪನ್ನು ನೀವು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳು ಚಾಕುವಿನ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆಗೆ ಹರಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಜಾರ್ ಒಳಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕೊಳೆ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎಂದಾದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಗೆ ಹಾಕಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ವೇಗವಾಗಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಚಲಾಯಿಸಿ. ಫಾಯಿಲ್ ತುಂಡುಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಲೇಡ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳ ಮೊಂಡಾದ ಅಂಚನ್ನು ಹರಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಜಾರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್
ನೀವು ಜಾರ್ ಗೆ ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಹಾಕಿದ ನಂತ್ರ ಜಾರನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಪುಡಿಯಾದ ಉಪ್ಪನ್ನು ಮರು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಜಾರ್ ನಿಂದ ಉಪ್ಪನ್ನು ತೆಗೆದ ನಂತ್ರ, ನೀರು ಹಾಗೂ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ಜೆಲ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಚಲಾಯಿಸಿ. ಆ ನಂತ್ರ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಜಾರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ. ಜಾರನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿ. ಜಾರ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿದ ನಂತ್ರ ಅದನ್ನು ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿಡಿ. ಬ್ಲೇಡ್ ಗೆ ನೀರಿದ್ದಲ್ಲಿ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.
