Green Peas Storing Tips: ಈ ಸುಲಭ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ತಾಜಾ ಹಸಿರು ಬಟಾಣಿಯ ರುಚಿಯನ್ನು ಇತರ ಋತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸವಿಯಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ ಬಟಾಣಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದು ಹೇಗೆ ನೋಡೋಣ.
ಹರಿ ಬಟಾಣಿ ಕಾಳು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ?
ಚಳಿಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಬಟಾಣಿಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ತಾಜಾ ಮತ್ತು ಸಿಹಿಯಾದ ಬಟಾಣಿಯಿಂದ ಮಟರ್ ಪನೀರ್, ಆಲೂ ಮಟರ್, ಪುಲಾವ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರುಚಿಕರವಾದ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಚಳಿಗಾಲ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಬಟಾಣಿ ಸಿಗುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸಮಸ್ಯೆ. ನೀವು ಕೂಡ ವರ್ಷವಿಡೀ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಬಟಾಣಿಯ ರುಚಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ.
ಬಟಾಣಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಟಿಪ್ಸ್
ಬಟಾಣಿಯನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ
ಬಟಾಣಿಯನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾದ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಮೊದಲು ಅವುಗಳ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು. ನಂತರ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳಿರುವ ಬಟಾಣಿ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಟಾಣಿ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ. ಈಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬಿ ಅಥವಾ ಜಿಪ್ಲಾಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಟಾಣಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು.
ಹಸಿರು ಬಟಾಣಿಯನ್ನು ಬ್ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿ ಇಡಿ
ಬಟಾಣಿಯನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಲು ಬ್ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನುಸರಿಸಿ.
- ಮೊದಲಿಗೆ ಬಟಾಣಿಯ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
- ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಟಾಣಿ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ.
- ಸುಮಾರು 1ರಿಂದ 2 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಬಟಾಣಿಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ತಕ್ಷಣ ತಣ್ಣನೆಯ ಅಥವಾ ಐಸ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ.
- ಈಗ ಬಟಾಣಿಯನ್ನು ಸೋಸಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ.
- ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜಿಪ್ಲಾಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ.
ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ
ಬಟಾಣಿಯನ್ನು ಒಂದೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಇಡುವ ಬದಲು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಬಟಾಣಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರತೆಗೆಯಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಪದೇಪದೆ ಇಡೀ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತೆರೆಯುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಬಟಾಣಿಯ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವುದರಿಂದಲೂ ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ
ಬಟಾಣಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬಿ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಫ್ರೀಜರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹೊರಹಾಕಿ. ಇದರಿಂದ ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಬಟಾಣಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಟಾಣಿಯನ್ನು ಪದೇಪದೆ ಹೊರತೆಗೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ
ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಬಟಾಣಿಯನ್ನು ಪದೇಪದೆ ಹೊರತೆಗೆದು ಕರಗಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಬಟಾಣಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಟಾಣಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬಹುದು.