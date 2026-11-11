Kitchen: ಅನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಕುಕ್ಕರ್ನಿಂದ ನೀರು ಹೊರಗೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಈ ಟಿಪ್ ಬಳಸಿ
ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ನೀರು ಹೊರಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಟ್ಟಲನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಅಕ್ಕಿ ಬೇಯುವಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ನೊರೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರದಂತೆ ಈ ಬಟ್ಟಲು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕುಕ್ಕರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಕ್ಕಿ ಬಳಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಕುಕ್ಕರ್ನಿಂದ ನೀರು ಸೋರಿಕೆ
ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಒಲೆ ಮೇಲ್ಮೈ ಕಿಚನ್ ಕಟ್ಟೆಯೆಲ್ಲಾ ಕೊಳಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವಸರದಲ್ಲಿಯೇ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ವ್ಯಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಕ್ಕರ್ನಿಂದ ನೀರು ಸೋರಿಕೆಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಕೆಳಗಿನ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.
ನೀರು ಹೊರಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಬರುತ್ತೆ?
ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪಿಷ್ಠ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಕುದಿಯುವಾಗ ಕುಕ್ಕರ್ನೊಳಗೆ ನೊರೆ (ಫೋಮ್) ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕುಕ್ಕರ್ ಒಳಗೆ ಶಾಖ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಈ ಫೋಮ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೂಲಕ ವಿಷಲ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ರಬ್ಬರ್ ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನೀರು ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು?
ಅನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಕುಕ್ಕರ್ನಿಂದ ನೀರು ಹೊರಗೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಟ್ಟಲು (ಬೌಲ್) ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಟ್ಟಲು ತಳವು ದಪ್ಪವಾಗಿರಬೇಕು. ಅಕ್ಕಿ ಬೇಯುವಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ನೊರೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರದಂತೆ ಈ ಬಟ್ಟಲು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ನೊರೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುವ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಟ್ಟಲು
ಕೆಲವು ಅಡುಗೆ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಬಟ್ಟಲು ಫೋಮ್ನ ತ್ವರಿತ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕುಕ್ಕರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ. ಚಿಕ್ಕ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಕ್ಕಿ ಬಳಸೋದರಿಂದ ನೀರು ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಬೆ ಕಡಿಮೆಯಾದ್ಮೇಲೆಯೇ ಕುಕ್ಕರ್ ತೆರೆಯಿರಿ
ಕುಕ್ಕರ್ ಒಳಗೆ ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲನ್ನು ಇರಿಸುವಾಗ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ಬಟ್ಟಲು ಶಾಖ-ನಿರೋಧಕವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು. ಅದು ಕುಕ್ಕರ್ನ ಮುಚ್ಚಳ, ಒತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಉಗಿ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಾರದು. ಕುಕ್ಕರ್ ತಯಾರಕರು ಅನುಮತಿಸದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ ಇಡಬೇಡಿ. ಕುಕ್ಕರ್ ತೆರೆಯುವ ಮೊದಲು ಒತ್ತಡವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
Disclaimer: ಇದು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ದೃಢೀಕರಿಸುವದಿಲ್ಲ.
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