ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೂವು ಬಿಡಬೇಕಾದರೆ ಸರಿಯಾದ ಆರೈಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಕೊರತೆ, ಅತಿಯಾದ ನೀರು ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರದಂತಹ 5 ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಿಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹೂವುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಚಳಿ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಗಿಡಗಳೇ ಬಾಡಿ ಹೂವು ಕೂಡ ಪೀಚು ಪೀಚಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡ ಹಾಗಲ್ಲ. ಚಳಿಗಾಲವು ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕಾಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ಗುಲಾಬಿಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡರೆ, ಅವು ಅನೇಕ ಸುಂದರವಾದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬಿಡಬಲ್ಲುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಸ್ಯವು ಹೇರಳವಾಗಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಹೂವುಗಳಿಲ್ಲ. ಇದು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಕೊರತೆ, ಅತಿಯಾದ ನೀರುಹಾಕುವುದು, ಗೊಬ್ಬರದ ಅನುಚಿತ ಬಳಕೆ ಅಥವಾ ಸಮರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದಾಗಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಗುಲಾಬಿ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡ ಅರಳದಿದ್ದರೆ, ಈ ಐದು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.
ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ನೀಡಿ
ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೂಬಿಡುವಿಕೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ದಿನವಿಡೀ ನೆರಳಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಟ್ ಇಟ್ಟರೆ, ಕಡಿಮೆ ಹೂವುಗಳು ಅರಳಬಹುದು. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಗುಲಾಬಿ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 5-6 ಗಂಟೆಗಳ ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ.
ಅತಿಯಾಗಿ ನೀರುಹಾಕುವುದು
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಣಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅತಿಯಾಗಿ ನೀರುಹಾಕುವುದು ಬೇರುಗಳನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನೀರುಹಾಕುವ ಮೊದಲು ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲಿನ ಪದರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಮಣ್ಣು ತೇವವಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀರುಹಾಕುವ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿರಿ. ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳಚರಂಡಿ ರಂಧ್ರಗಳೂ ಇರಬೇಕು.
ಅಸಮರ್ಪಕ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆ
ಗುಲಾಬಿ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅತಿಯಾದ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು. ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾರಜನಕ-ಸಮೃದ್ಧ ರಸಗೊಬ್ಬರವು ಹೇರಳವಾದ ಎಲೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಹೂವುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಮತೋಲಿತ ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಬಳಸಿ. ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವ ಮೊದಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ತಪ್ಪಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸವರುವಿಕೆ
ಒಣ, ದುರ್ಬಲ ಮತ್ತು ರೋಗಪೀಡಿತ ಗುಲಾಬಿ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ, ಆದರೆ ತಪ್ಪು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಕೊಂಬೆ ಸವರಿದರೆ ಹೂಬಿಡುವುದನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದ ಸಮರುವಿಕೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಗುಲಾಬಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಮರುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶರತ್ಕಾಲದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಂಬೆಗಳ ಅನಗತ್ಯ ಸಮರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು
ಗುಲಾಬಿ ಸಸ್ಯದ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನೀರು ನಿಂತಿದ್ದರೆ, ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಾಳಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಸ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೂಬಿಡುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಗುಲಾಬಿಗಳಿಗೆ ಸಡಿಲವಾದ, ಫಲವತ್ತಾದ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಬಸಿದು ಹೋಗುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಳಸಿ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.