Kitchen Cleaning Tips: ಸುಟ್ಟುಹೋದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ಬೇಸರದ ಕೆಲಸ. ಇಂತಹ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಉಜ್ಜಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕಾಫಿ ಪುಡಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಬಳಸಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಕಾಫಿ ಪುಡಿಯಿಂದ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಿ ಹೊಳಪು
ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ತವಾ, ಬಾಣಲೆ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾನ್ಗಳು ಆಗಾಗ ಸುಟ್ಟುಹೋಗುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಜಿಡ್ಡಿನ ಪದರ ಕೂಡ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಕೆಮಿಕಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ಲೀನರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ಗಳಿಂದ ಉಜ್ಜುವುದರಿಂದ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ಹಾಳಾಗಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕಾಫಿ ಪುಡಿಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ.
ಕಾಫಿ ಪುಡಿಯಿಂದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು?
ಕಾಫಿ ಪುಡಿಯ ವಿನ್ಯಾಸವು ಕಣಕಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಪಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಸುಟ್ಟ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಜಿಡ್ಡನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಂಶಗಳು ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವಾ ಸುಟ್ಟ ಎಣ್ಣೆಯ ತೀವ್ರ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮತ್ತು ಗಾಜಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಈ ವಿಧಾನ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ
1. ಮೊದಲು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ
ಮೊದಲಿಗೆ ಸುಟ್ಟ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವ ಪಾತ್ರೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನೀರು ಅಥವಾ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಪಾತ್ರೆ ಬಾಗುವ ಅಥವಾ ಬಿರುಕು ಬಿಡುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಮರದ ಅಥವಾ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಚಮಚದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಡಿಲವಾಗಿರುವ ಸುಟ್ಟ ಆಹಾರದ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.
2. ಕಾಫಿ ಪುಡಿಯ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿ
ನಂತರ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ 2ರಿಂದ 3 ಚಮಚ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಅಥವಾ ಬಳಸಿದ ಒಣ ಕಾಫಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಶ್ವಾಶ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮತ್ತು ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಅಥವಾ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಸೇರಿಸಿ ದಪ್ಪನೆಯ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
3. ಸುಟ್ಟ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಚ್ಚಿ
ತಯಾರಿಸಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪಾತ್ರೆಯ ಸುಟ್ಟ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹರಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಟ್ಟಿದ್ದರೆ 15ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ಹೆಚ್ಚು ಸುಟ್ಟಿದ್ದರೆ 30ರಿಂದ 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ಸುಟ್ಟ ಪದರ ಮೃದುವಾಗುತ್ತದೆ.
4. ಮೃದುವಾದ ಸ್ಪಾಂಜ್ನಿಂದ ಉಜ್ಜಿ
ಈಗ ಮೃದುವಾದ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಅಥವಾ ಗೀರು ಉಂಟುಮಾಡದ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ. ಹೆಚ್ಚು ಬಲ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ಬದಲು ಪೇಸ್ಟ್ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ಪಾತ್ರೆಯ ಹೊಳಪು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
5. ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು ಒಣಗಿಸಿ
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದರಿಂದ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಅಥವಾ ಸೋಪಿನ ಅಂಶಗಳು ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಒರೆಸಿ. ಇದರಿಂದ ನೀರಿನ ಕಲೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.