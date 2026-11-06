ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಅಸಲಿ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬಣ್ಣ, ತೂಕ, ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಬೇರುಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ನಕಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.
ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ನಿಜವಾದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೇಳಲು ಕೆಲವು ಸರಳ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಿಳಿ ಹಳದಿ ಅಥವಾ ತಿಳಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಿಜವಾದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ನಕಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತುಂಬಾ ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವಂತಿದ್ದು, ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಜವಾದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಸಲಿ ಯಾವುದು? ನಕಲಿ ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ.
ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ!
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸುವಾಗ, ಅದರ ತೂಕ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರವು ಅನೇಕ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲೇ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ನಿಜವಾದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಎಸಳು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ನಕಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಎಸಳುಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ವಾಸನೆಯಿಂದಲೂ ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟ ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಿಜವಾದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ನಕಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತುಂಬಾ ಸೌಮ್ಯವಾದ ವಾಸನೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ವಾಸನೆಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಬೇರುಗಳ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿ!
ನಿಜವಾದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೇರುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ತೆಳುವಾದ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ನಾರು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ನಕಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೇರುಗಳು ದಪ್ಪವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನಾರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ನಕಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚೈನೀಸ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಂದು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಾಗ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವಾಗ ಅನೇಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಅದು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಜಾಗೃತಿ ಅಗತ್ಯ!
ನಕಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ. ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ, ಯಕೃತ್ತು ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಬಣ್ಣ, ವಾಸನೆ, ತೂಕ ಮತ್ತು ನಾರುಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಗಮನಿಸುವುದರಿಂದ ನಕಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿವಿದ್ದರೆ, ನಕಲಿ ಮತ್ತು ಹಾನಿಕಾರಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಂಗಡಿಯವರೊಬ್ಬರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಈ ಲೇಖನವು ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ನ್ಯೂಸ್18 ತಮಿಳು ಇವುಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.