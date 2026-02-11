kitchen tips and tricks: ಕೆಲವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕರಿದ ಎಣ್ಣೆಯೂ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಬಾಣಸಿಗ ಸಂಜೀವ್ ಕಪೂರ್ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಲು 10 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕರಿದ ಆಹಾರವೆಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಸಮೋಸಾ, ಕಚೋರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪಕೋಡ ಮತ್ತು ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಡುಗೆಗೂ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕೆ ಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ ಕರಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಅಂತಾರೆ ತಜ್ಞರು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕರಿದ ಎಣ್ಣೆಯೂ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಬಾಣಸಿಗ ಸಂಜೀವ್ ಕಪೂರ್ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಲು 10 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದಾಗುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ನೀವೇ ನೋಡಬಹುದು.
ಸರಿಯಾದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಆರಿಸಿ
ಡೀಪ್ ಫ್ರೈಯಿಂಗ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸಂಜೀವ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ತಟಸ್ಥ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಹುರಿಯಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ನೀವು ಹುರಿಯುವುದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅಪಾರ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರಿದ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಮುಖ್ಯ.
ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯೂ ಅಲ್ಲ, ತಣ್ಣಗೂ ಅಲ್ಲ
ಡೀಪ್ ಫ್ರೈಯಿಂಗ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಹುರಿಯಲು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಆದರೆ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಹಾರದ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಆಹಾರವನ್ನು ಹೊಗೆಯಾಡುವ ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುರಿದಾಗ ಹೊರಗಿನ ಹೊರಪದರವು ಹುರಿಯುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಒಳಭಾಗವು ಹಸಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಎಣ್ಣೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಿಸಿಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆಹಾರವು ಬಹಳಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರವನ್ನು ಭಾರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ
ಸಂಜೀವ್ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಹುರಿಯುವ ಮೊದಲು (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ) ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಹಾಕಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಚಿಮ್ಮಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಿಶ್ರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಂದಿಗೂ ಪ್ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚು ತುಂಬಿಸಬೇಡಿ
ಬಾಣಸಿಗ ಸಂಜೀವ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಹುರಿಯಬೇಡಿ. ಪ್ಯಾನ್ ತುಂಬಿದರೆ ಪ್ಯಾನ್ ತಾಪಮಾನ ಸರಿಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅರ್ಧ ಬೇಯುತ್ತವೆ. ನೀವು ಬದಿಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಳವಿರಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ಅವು ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಿಂದ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹುರಿಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
ಎಣ್ಣೆಯ ತಾಪಮಾನವನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಬಾಣಸಿಗ ಸಂಜೀವ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಎಣ್ಣೆಯ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಉತ್ತಮ ತಂತ್ರವೆಂದರೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುವುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಬಿಸಿಯಾಗಬೇಕು.
ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್ ಲೇಪಿತ ಆಹಾರ
ಡೀಪ್ ಫ್ರೈಡ್ ಆಹಾರಗಳು ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕರಗಬೇಕೆಂದ್ರೆ, ಕರುಂ ಕರುಂ ಅನ್ನಬೇಕೆಂದ್ರೆ ರವೆ ಅಥವಾ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್ ಪದರವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ರೆಡ್ ತುಂಡುಗಳು ಆಹಾರದಿಂದ ಬಿದ್ದು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ದೂರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹುರಿಯುವ ಮೊದಲು ಯಾವುದೇ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಲೇಪಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ? ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಸಂಜೀವ್. ಜೊತೆಗೆ ಆಹಾರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತುಂಡು ಪ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಅವರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಆತುರಪಡಬೇಡಿ
ಹುರಿಯುವುದು ತಾಳ್ಮೆಯ ಕ್ರಿಯೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ಆತುರಪಡಬೇಡಿ. ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತಿರುಗಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಾಕು. ಮತ್ತು ನೀವು ಆಹಾರವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಹುರಿಯುವ ಮೊದಲೇ ತಿಂಡಿ ಪ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಒಡೆಯಬಹುದು.
ಸರಿಯಾದ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನ ಆರಿಸುವುದು
ಹುರಿಯುವುದು ಒಂದು ಕಲೆ. ಸರಿಯಾದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸಹ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸಂಜೀವ್ ಪ್ರಕಾರ, ಹುರಿಯಲು ರಂಧ್ರವಿರುವ ಚಮಚವನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಸಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಇರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹುರಿಯಲು ಚಪ್ಪಟೆಯಾದ, ತಳವಿಲ್ಲದ ಪ್ಯಾನ್ ಬಳಸೋಕೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹುರಿದ ಆಹಾರಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.
ಯಾವಾಗಲೂ ಫ್ರೈಯರ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ
ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಹುರಿಯುವಾಗ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಬಾಣಸಿಗ ಸಂಜೀವ್ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಹುರಿದ ನಂತರ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಬಸಿಯಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಹುರಿಯುವಾಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತುಂಡುಗಳು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಆ ಸುಟ್ಟ ಕಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಂದೇ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿವೆಯೇ ನೋಡಿ
ನೀವು ಏನೇ ಹುರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದಾರ್ಥ ಒಂದೇ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಯುತ್ತವೆ. ಅವು ಒಂದೇ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಹುರಿಯಲು ಒಂದೇ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯುವುದು ಸುಲಭ ಎಂದು ಅವರು ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತಾರೆ.