ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಫ್ರೆಶ್, ಜ್ಯೂಸಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾ? ಈ 3 ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.. ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ಒಣಗಲ್ಲ
How to Store Lemons: ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಈ ರಸಭರಿತ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ತಾಜಾವಾಗಿರಬೇಕೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಲದು. ಬದಲಿಗೆ ಕೆಲವು ಸರಳ Kitchen Hacks ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಒಣಗದಂತೆ ಇಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
3 ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ
ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಬಳಕೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಹಾರದ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಯೂ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಜನರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸದಿದ್ದರೆ ಅವು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಒಣಗಿ ಹಾಳಾಗತೊಡಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ.
ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಿಧಾನಗಳು (Lemon Storage Tips)
ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಶೇಖರಣೆ
ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಇಡಬೇಕೆಂದರೆ, ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಏರ್ಟೈಟ್ ಕಂಟೈನರ್ ಅಥವಾ ಜಿಪ್ ಲಾಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣುಗಳು ಬೇಗನೆ ಒಣಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ನ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವುದರಿಂದ 2 ರಿಂದ 3 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ನೀರಿನ ಬಳಕೆ (Water Storage)
ನಿಂಬೆಹಣ್ಣುಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ರಸಭರಿತವಾಗಿರಲು ಒಂದು ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿಡಿ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಹೊರಪದರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಒಳಗಿನ ರಸ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಒಣಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನ.
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ ರಾಪ್
ನಿಂಬೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ನೀವು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ ರಾಪ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ಫಾಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಇಡಿ. ಇದು ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಅವು ದೀರ್ಘಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ವಿಧಾನ (Lemon Juice Cubes)
ನೀವು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳ ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡಿ ಐಸ್ ಟ್ರೇನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಿ. ಈ ನಿಂಬೆ ರಸದ ಕ್ಯೂಬ್ಗಳನ್ನು ಜಿಪ್ಲಾಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೇಕಾದಾಗ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.