Kitchen Tips: ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿದ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿಗೆ ಕೆಲವು ಹನಿ ಡಿಶ್ವಾಶ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕಿ ಮೈಕ್ರೋಫೈಬರ್ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಟೈಲ್ಸ್ ಒರೆಸಿ.
ಮಳೆಗಾಲ ಬಂತೆಂದರೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಪಕೋಡ, ಸಮೋಸಾ, ಪೂರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕರಿದ ತಿಂಡಿಗಳ ಆಸೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬಾಣಲೆಯಿಂದ ಸಿಡಿಯುವ ಎಣ್ಣೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜಿಡ್ಡಿನ ಕಣಗಳೂ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಟೈಲ್ಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ಪ್ಲ್ಯಾಶ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರೌಟ್ ಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಹಬೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಧೂಳು ಸೇರಿದಾಗ ಟೈಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಿಡ್ಡಿನ ಪದರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿದರೂ ಈ ಅಂಟು ಪದರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಟೈಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಜಿಡ್ಡು ಮತ್ತು ಅಂಟು ಮಂಜಿನಂತಹ ಪದರ ಶೇಖರಣೆಯಾಗದಂತೆ ಕೆಲವು ಸರಳ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
1. ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಸಾಬೂನು ನೀರಿನಿಂದಲೇ ಆರಂಭಿಸಿ
ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿದ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿಗೆ ಕೆಲವು ಹನಿ ಡಿಶ್ವಾಶ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕಿ ಮೈಕ್ರೋಫೈಬರ್ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಟೈಲ್ಸ್ ಒರೆಸಿ. ನಂತರ ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಒರೆಸಿದರೆ ಸಾಕು.
2. ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಎಣ್ಣೆ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಸಮಯ ನೀಡಿ
ಒಣಗಿದ ಎಣ್ಣೆ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬಲವಾಗಿ ಉಜ್ಜಬೇಡಿ. ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಸಾಬೂನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಅನ್ನು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕಲೆ ಇರುವ ಜಾಗದ ಮೇಲೆ ಇಡಿ. ಜಿಡ್ಡು ಸಡಿಲವಾದ ಬಳಿಕ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒರೆಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುತ್ತದೆ.
3. ವಿನೆಗರ್ ಬಳಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರ!
ಸೂಕ್ತವಾದ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಅಥವಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿದ ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ಉಳಿದ ಜಿಡ್ಡಿನ ಪದರವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ವಿನೆಗರ್ ಅನ್ನು ಬ್ಲೀಚ್ನೊಂದಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ಆಮ್ಲಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಮೇಲ್ಮೈಗಳ ಮೇಲೆ ಬಳಸುವುದನ್ನೂ ತಪ್ಪಿಸಿ.
4. ಟೈಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯದ ಗ್ರೌಟ್ ಮರೆಯಬೇಡಿ
ಟೈಲ್ಸ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ಹಲವರು ಮಧ್ಯದ ಗ್ರೌಟ್ ಭಾಗವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಧೂಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಶೇಖರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಮೃದುವಾದ ಬ್ರಷ್ ಬಳಸಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಸಾಬೂನು ನೀರಿನಿಂದ ಗ್ರೌಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
5. ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಎಣ್ಣೆ ಹನಿಗಳನ್ನು ಕೆರೆದು ತೆಗೆಯಿರಿ
ಸ್ಮೂತ್ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಒಣಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಎಣ್ಣೆ ಹನಿಗಳಿದ್ದರೆ, ಸೂಕ್ತವಾದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಕ್ರೇಪರ್ ಬಳಸಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು. ಆದರೆ ಲೋಹದ ಬ್ಲೇಡ್ ಅಥವಾ ಕಠಿಣವಾದ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಇದರಿಂದ ಟೈಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಗೀರುಗಳು ಬೀಳಬಹುದು.
6. ಜಿಡ್ಡು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಒರೆಸಿ
ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದ ಟಿಪ್ಸ್ ಆದರೂ ಬಹುತೇಕರು ಮುಂದೂಡುವ ಕೆಲಸ ಇದೇ. ಅಡುಗೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ, ಮೇಲ್ಮೈ ಮುಟ್ಟಲು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ಪ್ಲ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಟೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಒರೆಸಿ. ಈಗ ಐದು ನಿಮಿಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕೆಲಸ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.
7. ತೆಗೆಯಬಹುದಾದ ಸ್ಪ್ಲ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಳಸಿ
ಸ್ಟೌವ್ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಹುದಾದ ರಿಮೂವಬಲ್ ಸ್ಪ್ಲ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳು ಎಣ್ಣೆ ಸಿಡಿತ ಮತ್ತು ಜಿಡ್ಡಿನ ಕಣಗಳಿಂದ ಟೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅವು ಕೊಳೆಯಾದಾಗ ತಯಾರಕರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.
8. ವಾಶಬಲ್ ಸಿಲಿಕೋನ್ ಸ್ಪ್ಲ್ಯಾಶ್ ಗಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ
ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಜಾಗದ ಸುತ್ತಲೂ ಹೊಂದಿಸಬಹುದಾದ ಸಿಲಿಕೋನ್ ಸ್ಪ್ಲ್ಯಾಶ್ ಗಾರ್ಡ್ಗಳು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಎಣ್ಣೆ ಸಿಡಿತಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಟೈಲ್ಸ್, ಗೋಡೆ ಅಥವಾ ಕೌಂಟರ್ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
9. ಸ್ಟೌವ್ ಸ್ಪ್ಲ್ಯಾಟರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಳಸಿ
ಪಕೋಡ, ಪೂರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಯುವ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಪ್ಲ್ಯಾಟರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತ. ಇದರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜಾಲರಿ ಎಣ್ಣೆ ಹೊರಗೆ ಸಿಡಿಯುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಬೆ ಹೊರಹೋಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.
10. ಗ್ರೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ಪ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ
ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಯೋಚನೆಯಿದ್ದರೆ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಒರೆಸಬಹುದಾದ ಸ್ಮೂತ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ಪ್ಲ್ಯಾಶ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚು ಜಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಒರಟಾದ ಮೇಲ್ಮೈಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಧೂಳು ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಜಾಗವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
11. ಪೀಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಶೀಟ್ಗಳು
ಈ ಶೀಟ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಟೈಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪದರದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಸ್ಟೌವ್ ಬಳಿ ಬಳಸುವಾಗ ಶಾಖಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಉತ್ಪನ್ನದ ಅಳವಡಿಕೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ ಮತ್ತು ನೇರ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ದೂರವಿಡಿ.
12. ಕುದಿಯುವ ನೀರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸುರಿಯಬೇಡಿ!
ಜಿಡ್ಡಾದ ಟೈಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕುದಿಯುವ ನೀರು ಸುರಿದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಕರಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಧಾನವಲ್ಲ. ಹಠಾತ್ ತಾಪಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ಟೈಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೌಟ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಿಸಿನೀರು ಸಿಡಿದು ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಮುಖ್ಯ
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕರಿದ ತಿಂಡಿಗಳ ತಯಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಟೈಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಜಿಡ್ಡು ಶೇಖರಣೆಯಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಕಲೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಕಾಯುವ ಬದಲು ಅಡುಗೆ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ವಿಧಾನ, ಸೂಕ್ತ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ಸ್ವಚ್ಛತೆ-ಈ ಮೂರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಟೈಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಜಿಡ್ಡು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯ ಅಂಟು ಪದರ ಶೇಖರಣೆಯಾಗುವುದನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಡೆಯಬಹುದು.