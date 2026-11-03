How To Keep Oranges Fresh: ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು ಬೇಗನೆ ಒಣಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯದೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು, ಗಾಳಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಚೀಲ ಬಳಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಸರಳ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತಾಜಾ ಮತ್ತು ರಸಭರಿತವಾಗಿ ಇಡಬಹುದು.
ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ
ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಲು ರುಚಿಕರ ಮತ್ತು ರಸಭರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿ ಇಡುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸದಿದ್ದರೆ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು ಬೇಗನೆ ಒಣಗಬಹುದು, ಮೃದುವಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಿ
ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿ ಇಡಲು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ವಿಧಾನ. ತಂಪಾದ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ಬೇಗನೆ ಹೊರಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು ಸುಮಾರು 2ರಿಂದ 3 ವಾರಗಳವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿರಬಹುದು.
ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮೊದಲೇ ತೊಳೆಯಬೇಡಿ
ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ನಂತರ ತೊಳೆದು ತಕ್ಷಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಮೇಲೆ ನೀರು ಉಳಿದರೆ ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಬೆಳೆಯುವ ಅಪಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಗಾಳಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಇಡಿ
ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಒಳಗೆ ತೇವಾಂಶ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡು ಹಣ್ಣು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಜಾಲರಿ ಚೀಲ, ಬಟ್ಟೆಯ ಚೀಲ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳಿರುವ ಚೀಲವನ್ನು ಬಳಸಿ.
ತೀವ್ರ ವಾಸನೆ ಇರುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡಿ
ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಸ್ತುಗಳ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ತೀವ್ರ ವಾಸನೆ ಇರುವ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಿ ಇಟ್ಟರೆ ಹಣ್ಣಿನ ಪರಿಮಳ ಮತ್ತು ರುಚಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಹಾಳಾದ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ
ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಯಾವುದಾದರೂ ಹಣ್ಣು ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾಗಿದ್ದರೆ, ಹಾಳಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಹಣ್ಣುಗಳು ಹಾಳಾಗಬಹುದು.
ಪೇಪರ್ ಟವೆಲ್ ಬಳಸಿ
ನೀವು ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಬೌಲ್ ಅಥವಾ ಕಂಟೇನರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಒಳಗೆ ಒಣ ಪೇಪರ್ ಟವೆಲ್ ಇಡಬಹುದು. ಇದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಣ್ಣಿನ ಸುತ್ತಲಿನ ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಬೆಳೆಯುವ ಅಪಾಯವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.
ತಂಪಾದ ಮತ್ತು ಒಣ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡಿ
ನೀವು ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಬಯಸದಿದ್ದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಲು ಅಥವಾ ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೀಳದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಗ್ಯಾಸ್, ಓವನ್ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಯಾದ ಸ್ಥಳಗಳ ಬಳಿ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಬೇಗನೆ ಒಣಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಮೃದುವಾಗಬಹುದು.
ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಿ ಜೋಡಿಸಬೇಡಿ
ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿದರೆ ಕೆಳಗಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿ ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗಬಹುದು. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಪದರದಲ್ಲಿ ಇಡಿ.
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸೇಬಿನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಡಿ
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸೇಬಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಎಥಿಲೀನ್ ಅನಿಲವು ಹಣ್ಣುಗಳು ಬೇಗನೆ ಹಣ್ಣಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಅವುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಬೇಗನೆ ಮೃದುವಾಗಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿದ್ದರೆ, ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸೇಬಿನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಹೆಚ್ಚು ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳಿದ್ದರೆ ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಿ
ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇಗನೆ ಮುಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು, ಹೋಳುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ. ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಯಾಡದ ಕಂಟೇನರ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೀಜರ್ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.