ಚಹಾ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಉಳಿಯುವ ಪುಡಿಯನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಬದಲು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆಗಳ ದುರ್ವಾಸನೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಒಣಗಿಸಿ ಗಾಜು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಪಾದಗಳ ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ವಾಸನೆ ನಿವಾರಿಸಲೂ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.
ಚಹಾ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ನಾವು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ ಚಹಾ ಪುಡಿ ಎಸೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಚಹಾ ಪುಡಿ ಗಾಜಿನ ಸಾಮಾನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು, ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಉಪಯೋಗಗಳು, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಏನು?
ಹಾಲು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಚಹಾ ಪುಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ, ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು. ನಂತರವೇ ಅದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಮೊದಲು, ಅದನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಹಾಲು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದ ನಂತರ, ಚಹಾ ಪುಡಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ. ಇದರ ನಂತರ, ಇದನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು.
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಬಳಕೆ ಅಗತ್ಯ!
ನಂತರ ಚಹಾ ಪುಡಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸಬಹುದು. ನೇರವಾಗಿ ಹಾಕುವ ಬದಲು, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಗೊಬ್ಬರದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಾಕಬಹುದು. ಚಹಾ ಪುಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕ, ರಂಜಕ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ನಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಅವು ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚಹಾ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ, ತೇವಾಂಶವುಳ್ಳ ಮಡಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚಹಾ ಪುಡಿ ಸುರಿದರೆ, ಅಚ್ಚು ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಯಾವಯದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ?
ತುಪ್ಪ, ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಮೀನಿನ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬಳಸುವ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ಜಿಗುಟುತನ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ವಾಸನೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಬಳಸಿದ ಚಹಾ ಪುಡಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಚಹಾ ಮರದ ಎಣ್ಣೆಯು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಾಸನೆ ನಿವಾರಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿದ ಚಹಾ ಮರದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಳುವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸುಗಂಧ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕುದಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ!
ಚಹಾದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಚಹಾ ಪುಡಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ, ಸೋಸಿ, ಮತ್ತು ಚಹಾ ನೀರನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ. ಕಿಟಕಿ ಗಾಜುಗಳು, ಕನ್ನಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ ಅವು ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಬಟ್ಟೆ, ಅತಿಯಾದ ಚಹಾ ಪುಡಿ ಬಳಸಬೇಡಿ. ದುರ್ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಪಾದದ ಆಯಾಸಕ್ಕೆ ಚಹಾ ಪುಡಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವ ಚಹಾ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನು 15-20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಚಹಾದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ಸಾಯಿಸಿ ಪಾದಗಳನ್ನು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ!
ಯಾವುದೇ ಮನೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಚಹಾ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಹಾಲು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅದನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.