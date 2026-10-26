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ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಿಚನ್ ಸಿಂಕ್ ಪಳಪಳ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ!

kitchen Oct 26 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:chat gpt
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ಕಸ ಹಾಕಬೇಡಿ

ಕಿಚನ್ ಸಿಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಹಾಕುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಇವು ಸಿಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಪೈಪ್‌ಗಳು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತವೆ.

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ಆಗಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ

ನೀವು ಸಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಆಗಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕೊಳೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವೂ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಿಂಕ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

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ನಾರಿನ ತರಕಾರಿಗಳು ಬೇಡ

ಹೆಚ್ಚು ನಾರಿನಂಶ ಇರುವ ತರಕಾರಿಗಳ ಕಸವನ್ನು ಸಿಂಕ್‌ಗೆ ಹಾಕಲೇಬೇಡಿ. ಇವು ಡ್ರೈನೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡು ನೀರಿನ ಹರಿವಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತವೆ.

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ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ

ಡ್ರೈನೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಸ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ, ಅದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಇಡೀ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತದೆ.

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ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಬಳಸಿ

ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರುವ ಸಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಖರ್ಚು ಕೂಡ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ.

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ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ

ಮೊದಲು ಸಿಂಕ್‌ಗೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಹಾಕಿ, ಆಮೇಲೆ ವಿನೆಗರ್ ಸೇರಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಸುರಿದರೆ ಸಿಂಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತದೆ.

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