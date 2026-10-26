ಕಿಚನ್ ಸಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಹಾಕುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಇವು ಸಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಪೈಪ್ಗಳು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತವೆ.
ನೀವು ಸಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಆಗಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕೊಳೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವೂ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಿಂಕ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚು ನಾರಿನಂಶ ಇರುವ ತರಕಾರಿಗಳ ಕಸವನ್ನು ಸಿಂಕ್ಗೆ ಹಾಕಲೇಬೇಡಿ. ಇವು ಡ್ರೈನೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡು ನೀರಿನ ಹರಿವಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಡ್ರೈನೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕಸ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ, ಅದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಇಡೀ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರುವ ಸಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಖರ್ಚು ಕೂಡ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ.
ಮೊದಲು ಸಿಂಕ್ಗೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಹಾಕಿ, ಆಮೇಲೆ ವಿನೆಗರ್ ಸೇರಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಸುರಿದರೆ ಸಿಂಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
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