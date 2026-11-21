Malabar Chicken Biryani: ವೀಕೆಂಡ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಕೇರಳದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಲಬಾರ್ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಗಳೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಇಲ್ಲಿದೆ!
ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಖಾದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 'ಮಲಬಾರ್ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ' ಕೂಡ ಒಂದು. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ಬಾರಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಾಗ ಇದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಿರಿಯಾನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಈ ರುಚಿಕರ ರೆಸಿಪಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ.
ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಾದರೂ ಸರಿ, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಲಬಾರ್ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ಮಸಾಲಾಗೆ
ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ (ಚಿಕನ್) - 1 ಕೆ.ಜಿ.
ದೊಡ್ಡ ಈರುಳ್ಳಿ - 4
ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 6
ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ (ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ) - 1 ಕಪ್
ಪಲಾವ್ ಎಲೆ (ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆ) - 1
ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಚಕ್ಕೆ - 1 ತುಂಡು
ಏಲಕ್ಕಿ - 5
ಲವಂಗ - 4
ಚಕ್ರ ಮೊಗ್ಗು (ಅನಾನಸ್ ಹೂವು) - 1
ಸೋಂಪು - 1 ಚಮಚ
ಹೆಚ್ಚಿದ ಟೊಮೆಟೊ - 2
ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ - 3 ಚಮಚ
ಮೊಸರು - 1 ಕಪ್
ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ - 1 ಚಮಚ
ಖಾರದ ಪುಡಿ - 2 ಚಮಚ
ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ (ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ) - 2 ಚಮಚ
ಗರಂ ಮಸಾಲಾ - 1 ಚಮಚ
ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ - 2 ಚಮಚ
ಕರಿಬೇವು - ಒಂದು ಹಿಡಿ
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು - ಅರ್ಧ ಕಪ್
ಪುದೀನಾ ಸೊಪ್ಪು - ಅರ್ಧ ಕಪ್
ಅನ್ನಕ್ಕೆ
ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿ - ಅರ್ಧ ಕೆ.ಜಿ.
ನೀರು - ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು
ಪಲಾವ್ ಎಲೆ - 1
ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಚಕ್ಕೆ - 1 ತುಂಡು
ಏಲಕ್ಕಿ - 5
ಲವಂಗ - 4
ಚಕ್ರ ಮೊಗ್ಗು (ಅನಾನಸ್ ಹೂವು) - 1
ಸೋಂಪು - 1 ಟೀ ಚಮಚ
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ
ಮೊದಲು ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ನೆನೆಸಿಡಿ.
ಬಳಿಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ, ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ 3 ಈರುಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಹೊಂಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ ಹುರಿದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದಿಡಿ.
ಅದೇ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಮಸಾಲಾಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಒಣ ಮಸಾಲಾ (ಪಲಾವ್ ಎಲೆ, ಚಕ್ಕೆ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಲವಂಗ, ಚಕ್ರ ಮೊಗ್ಗು, ಸೋಂಪು) ಹಾಕಿ ಸುವಾಸನೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ. ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿದ ಇನ್ನೊಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವು ಹಾಕಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ.
ಈಗ ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸಿ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗುವವರೆಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹುರಿಯಿರಿ. ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚಿದ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕಿ ಮೆತ್ತಗಾಗುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿ.
ಟೊಮೆಟೊ ಮೆತ್ತಗಾದ ನಂತರ ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿದ ಚಿಕನ್, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಮಸಾಲಾ ಪುಡಿಗಳನ್ನು (ಅರಿಶಿನ, ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ, ಗರಂ ಮಸಾಲಾ, ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ) ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೊಸರು ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಕಲಸಿ, ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ಚಿಕನ್ ಮೆತ್ತಗಾಗುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿ. ಚಿಕನ್ ಬೆಂದ ನಂತರ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಮಸಾಲಾವನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ತೆಗೆದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಟ್ಟು, ಉಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಅನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮಸಾಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ. ನೀರು ಕುದಿಯುವಾಗ ನೆನೆಸಿಟ್ಟ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ 8 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೇಯಿಸಿ, ನೀರನ್ನು ಬಸಿದು (ಸೋಸಿ) ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
ಈಗ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಧ ಮಸಾಲಾದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಅನ್ನವನ್ನು ಹರಡಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಪುದೀನಾ ಮತ್ತು ಹುರಿದ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಉದುರಿಸಿ. ಆ ನಂತರ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದ ಉಳಿದ ಮಸಾಲಾವನ್ನು ಹಾಕಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಉಳಿದ ಅನ್ನ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಪುದೀನಾ ಮತ್ತು ಹುರಿದ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಪದರವಾಗಿ ಹರಡಿ. ಪಾತ್ರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೇಯಿಸಿ (ದಮ್ ಕಟ್ಟಿ).
ಅಷ್ಟೇ, ರುಚಿಕರವಾದ ಮಲಬಾರ್ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸಿದ್ಧ! 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಆರಲು ಬಿಟ್ಟು, ನಂತರ ಮುಚ್ಚಳ ತೆರೆದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಲಸಿ ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾಗಿ ಬಡಿಸಿ.