ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹಾಗೂ ರುಚಿಕರವಾದ ಆಯ್ಕೆ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ರಾಗಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ರಾಗಿ ರವೆ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಬೀನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಸರಳ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಭರಿತ ಈ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟನ್ನು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ಮೊಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಸವಿಯಬಹುದು.
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರ ರಾಗಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ, ಅವಲಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ರವೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ತಿಂದು ಬೇಸರವಾಗಿದೆಯೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಒಮ್ಮೆ ರಾಗಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ರುಚಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವನ್ನೂ ನೀಡುವ ಈ ತಿಂಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸರಳ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರುವವರು ತಮ್ಮ ಬೆಳಗಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ರಾಗಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ನಾರಿನಂಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿವೆ. ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡುವ ರಾಗಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ರಾಗಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
- ರಾಗಿ ರವೆ – 1 ಕಪ್
- ಈರುಳ್ಳಿ – 1 (ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು)
- ಕ್ಯಾರೆಟ್ – ಅರ್ಧ ಕಪ್
- ಬೀನ್ಸ್ – ಅರ್ಧ ಕಪ್
- ಹಸಿರು ಬಟಾಣಿ – ಸ್ವಲ್ಪ
- ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ – 2
- ಶುಂಠಿ – ಸ್ವಲ್ಪ
- ಸಾಸಿವೆ – ಅರ್ಧ ಚಮಚ
- ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಕಡಲೆಬೇಳೆ – ತಲಾ 1 ಚಮಚ
- ಕರಿಬೇವು – ಸ್ವಲ್ಪ
- ಎಣ್ಣೆ – 2 ಚಮಚ
- ನೀರು – ಸುಮಾರು 2½ ಕಪ್
- ಉಪ್ಪು – ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
- ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು – ಸ್ವಲ್ಪ
ರಾಗಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡುವ ಸರಳ ವಿಧಾನ
- ರಾಗಿ ರವೆಯನ್ನು ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ
ಮೊದಲು ಒಂದು ಬಾಣಲೆಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ರವೆ ಹಾಕಿ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ 3–4 ನಿಮಿಷ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ರವೆಯಿಂದ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿದರೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಗೆ ತೆಗೆದಿಡಿ.
2. ಒಗ್ಗರಣೆ ತಯಾರಿಸಿ
ಈಗ ಅದೇ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಸಾಸಿವೆ, ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಹಾಕಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ನಂತರ ಕರಿಬೇವು, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಶುಂಠಿ ಸೇರಿಸಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೃದುವಾಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ.
3. ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ
ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಬೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಟಾಣಿ ಸೇರಿಸಿ. ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ನಂತರ ನೀರು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಿ.
4. ರಾಗಿ ರವೆ ಸೇರಿಸಿ ಬೇಯಿಸಿ
ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಉರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಹುರಿದ ರಾಗಿ ರವೆಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಾಕುತ್ತಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೈಯಾಡಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಗಂಟುಗಳು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ 5–8 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿ.
ರವೆ ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಮೃದುವಾದಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಆರಿಸಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
ರಾಗಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ರುಚಿಯಾಗಿಸುವ ಟಿಪ್ಸ್
ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿದ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಗೋಡಂಬಿ ಸೇರಿಸಿದರೆ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಬೇಕಿದ್ದರೆ ತುರಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನೂ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ರಾಗಿ ರವೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಯಾವುದರ ಜೊತೆ ಸವಿಯಬಹುದು?
ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾದ ರಾಗಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟನ್ನು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ, ಮೊಸರು ಅಥವಾ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಸವಿಯಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ದೊಡ್ಡವರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ಈ ಸರಳ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ರುಚಿಕರವಾದ ಹಾಗೂ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ!