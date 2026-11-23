ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 'ಆಪರೇಷನ್ ಗಜ' ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ 38ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಡಾನೆಗಳು ಎರಡು ತಂಡಗಳಾಗಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪಿಸಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಇಟಿಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಡ್ರೋನ್ ಮೂಲಕ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಕಾವಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು (ನ.23): ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇಲೂರು ಭಾಗದಿಂದ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಕಡೆಗೆ ಕಾಡಾನೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ 'ಆಪರೇಷನ್ ಗಜ' ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿದ್ದಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಹಾವಳಿ ಹಾಗೂ ಆತಂಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ತಾಲೂಕಿನ ಬಾರದ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 17 ಕಾಡಾನೆಗಳು ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ನೂರಾರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿವೆ.
2 ತಂಡಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆಯಾಗಿರುವ 38ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕಾಡಾನೆಗಳು:
ಮೂಡಿಗೆರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 38ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕಾಡಾನೆಗಳು ಇದೀಗ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತಂಡಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆಯಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕತ್ತಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಈ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಹಿಂಡು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಚಲನವಲನಗಳು ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೆರೆಯಾಗಿವೆ.
ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ & ETF ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣು:
ಕಾಡಾನೆಗಳ ಹಿಂಡು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳತ್ತ ನುಗ್ಗಿ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಅಥವಾ ಬೆಳೆಹಾನಿ ಮಾಡದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ನೂರಾರು ಇ.ಟಿ.ಎಫ್ (ETF - ಆನೆ ಕಾರ್ಯಪಡೆ) ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಹಿಂಡಿನ ಹಿಂದೆ-ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಅವುಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಡೆಯನ್ನೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಡೆಗಾಗಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ:
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆನೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಕಾಡಾನೆಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಡೆಗಾಗಿ (Natural movement) ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಜಾಗರಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಆನೆಗಳ ಚಲನವಲನಗಳ ಮೇಲೆ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.