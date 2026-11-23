ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ಆರ್.ಎಂ.ವಿ. 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಉದ್ದೇಶದ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ 11 ಅಕ್ರಮ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬೀಗ ಜಡಿದಿದೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಯಾವಾವ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ..
ಬೆಂಗಳೂರು (ನ.23): ವಸತಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಬಾಹಿರವಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ನಗರದ ಆರ್.ಎಂ.ವಿ. 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ (RMV 2nd Stage) ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ 11 ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬೀಗ ಜಡಿದು ಸೀಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಹಾಗೂ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ದೂರಿನನ್ವಯ ಕ್ರಮ:
ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿ (W.P. No. 20029/2015 LB-RES) ಆದೇಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ದೂರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಪೊಮ್ಮಲ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ, ಪಾಲಿಕೆಯ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೀಲ್ ಆದ 11 ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯಾವುವು?
ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಒಟ್ಟು 21 ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುರುತಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಪೈಕಿ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 11 ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸೀಲ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ:
- ಐಟಿ ಕಂಪನಿ (IT Company)
- ವೆನಿಸ್ಟಾ ಸಲೂನ್ (Venista Salon)
- ಲೋಟಸ್ ಸ್ಪಾ ಮತ್ತು ಸಲೂನ್ (Lotus Spa and Salon)
- ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಆಸ್ಟ್ರೋ ಸೆಂಟರ್ (ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕೇಂದ್ರ)
- ನಿರ್ವಾಣ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ (Nirvana Aquarium)
- ಬಿಲ್ಡ್ ಎ ಹೋಮ್ (Build a Home)
- ಆಲ್ ಪಾವ್ಸ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ (All Paws Veterinary Clinic)
- ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಕಚೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 11 ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
ಉಳಿದ 10 ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಕಾದಿದೆ ಸಂಕಷ್ಟ:
ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುವ 21 ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪೈಕಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ 10 ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿರುದ್ಧವೂ ಸೀಲ್ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳು ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.