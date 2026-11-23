ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 11.45ರವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ-ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕೃತ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದ್ದು, ಬಾರ್ ಹಾಗೂ ವೈನ್ ಶಾಪ್ಗಳಿಗೆ ಈ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ (ನ.23): ಕಡಲನಗರಿ ಮಂಗಳೂರಿನ 'ನೈಟ್ ಲೈಫ್' (Night Life) ಕನಸಿಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಹುತೇಕ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ, ಇನ್ಮುಂದೆ ರಾತ್ರಿ 11.45ರವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ-ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಲು ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಕೆಶಿ ಹೇಳಿಕೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ:
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು, "ಮಂಗಳೂರು ರಾತ್ರಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆಯ ಬಳಿಕ ಡೆಡ್ ಸಿಟಿಯಂತಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಕರಾವಳಿಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತು ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಬಿಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ (BNSS) ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ (KP) ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರದ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವೆಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ? ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ?
ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ನಗರದ ವ್ಯಾಪಾರ-ವಹಿವಾಟಿನ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ: ನಗರದ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಅಂಗಡಿಗಳು, ಹೋಟೆಲ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಟೀ ಸ್ಟಾಲ್ ಹಾಗೂ ಪಾನ್ ಅಂಗಡಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ-ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ರಾತ್ರಿ 11.45ರವರೆಗೆ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಬಾರ್, ವೈನ್ ಶಾಪ್ಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಿಲ್ಲ: ಈ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆದೇಶವು ಬಾರ್ ಆಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ವೈನ್ ಶಾಪ್ಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ (ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮಗಳೇ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿವೆ).
ರಾತ್ರಿ 11.45ರ ಬಳಿಕ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಬಂದ್: ರಾತ್ರಿ 11.45ರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5.30ರವರೆಗೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ-ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕಮಿಷನರ್ ಖಡಕ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ: ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ರಾತ್ರಿ 11.45ರ ಬಳಿಕ ಬಂದ್ ಆಗಿರಲಿವೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಈ ಹೊಸ ಆದೇಶದಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮನೆಮಾಡಿದ್ದು, ಕರಾವಳಿಯ ರಾತ್ರಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ.