ನವಲಗುಂದ ಶಾಸಕ ಎನ್.ಹೆಚ್. ಕೋನರಡ್ಡಿ ಅವರು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ 'ಎಸ್ಕಾರ್ಟ್' ವಾಹನ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಂಬ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮಾಬುಸಾಬ್ ಯರಗುಪ್ಪಿ ಅವರು ಈ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಶಾಸಕರಿಂದಲೇ ವಾಹನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಧಾರವಾಡ: ನವಲಗುಂದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳ (ಜೆಡಿಎಸ್) ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವ ಎನ್.ಹೆಚ್. ಕೋನರಡ್ಡಿ ಅವರು ತಮಗಿಲ್ಲದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ, ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ 'ಎಸ್ಕಾರ್ಟ್' (Escort) ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಶಾಸಕರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ (KSHRC) ಅಧಿಕೃತ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮಾಬುಸಾಬ್ ಯರಗುಪ್ಪಿ ಅವರು ಈ ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದವರಾಗಿದ್ದು, ಶಾಸಕರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ತೆರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೈಭವಕ್ಕಾಗಿ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಟುವಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯ ಮೌನ, ಕಮಿಷನ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ದೂರು!
ಮಾಬುಸಾಬ್ ಯರಗುಪ್ಪಿ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಶಾಸಕ ಎನ್.ಹೆಚ್. ಕೋನರಡ್ಡಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರೀಕ್ಷಕರಿಗೆ (IGP) ಸುದೀರ್ಘ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜೀವಾಪಾಯದ ಭೀತಿಯಿರುವ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭದ್ರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಎಸ್ಕಾರ್ಟ್ ವಾಹನ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಶಾಸಕ ಕೋನರಡ್ಡಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಮಾನ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವರ ದರ್ಜೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಬೆಂಗಾವಲಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಸೈಲೆಂಟಾದ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ!
ಆದರೆ, ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಉನ್ನತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ದೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತನಿಖೆ ನಡೆಸದೆ, ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ದೂರುದಾರರು ಇದೀಗ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಶಾಸಕರ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆಗೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
'ಪೈಸೆ ಪೈಸೆಯನ್ನೂ ಶಾಸಕರಿಂದಲೇ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ'!
ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಣದ ದುರ್ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಲಾಗಿದೆ. ಶಾಸಕ ಎನ್.ಹೆಚ್. ಕೋನರಡ್ಡಿ ಅವರು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಬಳಸಿದ ಬೆಂಗಾವಲು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ವೆಚ್ಚವಾದ ಪೂರ್ತಿ ಹಣವನ್ನು ಅವರ ಖಾಸಗಿ ಜೇಬಿನಿಂದಲೇ ಭರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮಾಬುಸಾಬ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡೀಸೆಲ್ ಬಿಲ್ ವಸೂಲಿ; ಶಾಸಕರ ಎಸ್ಕಾರ್ಟ್ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಖಜಾನೆಯಿಂದ ವೆಚ್ಚವಾದ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಡೀಸೆಲ್ ಹಣ.
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ; ವಾಹನದ ಜೊತೆ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದ ಚಾಲಕ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕರ್ತವ್ಯದ ಅವಧಿಯ ವೇತನ.
ರಿಪೇರಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ; ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನದ ಸವಕಳಿ, ರಿಪೇರಿ ಮತ್ತು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ತಗುಲಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ಚ.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪೈಸೆ ಪೈಸೆಯಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ, ಶಾಸಕ ಎನ್.ಹೆಚ್. ಕೋನರಡ್ಡಿ ಅವರಿಂದಲೇ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ ಪುನಃ ಸರ್ಕಾರದ ಖಜಾನೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ದೂರುದಾರರು ಆಯೋಗವನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿದ ರಾಜಕೀಯ ಕಾವು!
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಕಟ್ಟುವ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ, ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರೂಪದ ತೆರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ತಮ್ಮ 'ವಿಐಪಿ ಕಲ್ಚರ್' ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದೌಲತ್ತಿಗಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಮತ್ತು ನೈತಿಕತೆಗೆ ಬಾಹಿರ. ಈ ರೀತಿಯ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ದುರ್ಬಳಕೆಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಬ್ರೇಕ್ ಬೀಳಬೇಕು ಎಂಬ ಕೂಗು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮುಜುಗರ!
ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶಾಸಕ ಕೋನರಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮುಜುಗರ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತರೂ, ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಹೊರಬರಲಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ನವಲಗುಂದ ಕ್ಷೇತ್ರದಾದ್ಯಂತ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.