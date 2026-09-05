ಬರಗಾಲ ಎದುರಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಯವು ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.5): ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲದಿಂದ ಕಂಗಾಲಾಗಿರುವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ತರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆಯಾದರೂ, 'ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವಧಿಯು ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆಗೆ (Cloud Seeding) ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಮಯವಲ್ಲ' ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ (IMD) ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುವ ಐಎಂಡಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಸದ್ಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಮಳೆ ತರಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ದಟ್ಟವಾದ ಹಾಗೂ ತೇವಾಂಶಭರಿತ ಮೋಡಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಚ್ಛಿಸದ ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿ, ಈಗಿರುವ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಡಬಿತ್ತನೆ ನಡೆಸಿದರೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವುದು ತೀರಾ ವಿರಳ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಂತರ ಈಶಾನ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ (North East Monsoon) ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯಿಂದ ಮಳೆ ತರುವ ಮೋಡಗಳು ರಾಜ್ಯದತ್ತ ಬರಲಿವೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೋಡಬಿತ್ತನೆ ಕೈಗೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ನಡುವೆಯೂ ₹28.52 ಕೋಟಿಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ
ಐಎಂಡಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ನಡುವೆಯೂ, ಕೃತಕ ಮಳೆ ತರಿಸುವ ತನ್ನ ₹28.52 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಯೋಜನೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಧಿಕೃತ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ. ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವ ಎನ್. ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಚ್ಎಎಲ್ (HAL) ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಹಗುರ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವ ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ನೈರುತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಈ ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯೊಳಗೆ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಮುಂದಿನ ಜೂನ್ ವೇಳೆಗೆ ತೀವ್ರ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಎದುರಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಹಿಂದೆ ನಡೆಸಿದ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಶೇ. 35ರಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ನಷ್ಟವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಲಾಭವಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಜನರ ಹಿತ ಕಾಯುವುದೊಂದೇ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆ ನಮಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹೇಗೆ?
ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆಯು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಮೋಡಗಳ ತೇವಾಂಶವು ಮಳೆಯಾಗಿ ಸುರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಕೃತಕವಾಗಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಮೋಡಗಳ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ (ಬಿಸಿ ಅಥವಾ ತಂಪು) ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಯೋಡೈಡ್, ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ ಅಯೋಡೈಡ್, ಡ್ರೈ ಐಸ್ ಹಾಗೂ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ (ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪ್ಪು) ರಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿತ್ತನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದ 30 ನಿಮಿಷದಿಂದ 1 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ, ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡ ನೀಡುವ ವರದಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಮಳೆ ಅಭಾವವಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮೋಡಗಳು ಕಂಡುಬಂದ ತಕ್ಷಣ ವಿಮಾನಗಳು ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಬಿತ್ತನೆ ನಡೆಸಲಿವೆ.