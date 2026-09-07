ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಐಹೊಳೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದುರ್ಗಾ ದೇವಾಲಯದ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯಕಿರಣಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಸೂರ್ಯತಿಲಕ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯಾಭಿಷೇಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವು ದೇವಾಲಯದ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪದ ಕುರಿತು ಹೊಸ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ.

ಅಮೀನಗಡ (ಸೆ.07): ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಐಹೊಳೆಯ ದುರ್ಗಾ ದೇವಾಲಯ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯತಿಲಕ ಸ್ಪರ್ಶವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸೂರ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನವೇ ಎಂಬ ಸಂಶಯ ಮೂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬ ಆಗ್ರಹ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಐಹೊಳೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧಕ, ಶಿಕ್ಷಕ, ಪ್ರವಾಸಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಪರಶುರಾಮ ಗೋಡಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 50 ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಸೂರ್ಯನ ರೇಷ್ಮೆಕಿರಣಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಿಗ್ರಹವಿದ್ದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮುಖ, ವಕ್ಷಸ್ಥಳ, ನಾಭಿ ನಂತರ ಪಾದದವರೆಗೂ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತೆ.

ಇದನ್ನು ಸೂರ್ಯಾಭಿಷೇಕ, ಸೂರ್ಯತಿಲಕ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೂರ್ಯತಿಲಕ ಕಿರಣವು ಪ್ರತಿ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಠಮಿಯಂದು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯದೇವ ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಯಣ ಮಧ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯ ಗರ್ಭಗುಡಿಯೊಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ. ವಿಗ್ರಹದ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸೂರ್ಯತಿಲಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಯುಗಕ್ಕೆ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.

Related Articles

Related image1
2028ರ ಸಿಎಂ ಬಗ್ಗೆ ಬಂತು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ: ಬೂದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಚ್.ಜಿ.ರಾಮುಲು ಮಾತು
Related image2
ಚಂಡಿಕಾಯಾಗಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬೂದೇಶ್ವರ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ: ಕಾರಣ ಇದೇನಾ?

ಅದ್ಭುತ ಸನ್ನಿವೇಶ

1500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಕಟ್ಟಿದ ಈ ದೇವಾಲಯದ ಈ ಅದ್ಭುತ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಇಂದು ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಮಮಂದಿರದಲ್ಲೂ, ಅಪ್ಟೋ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀರಾಮದೇವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯತಿಲಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಐಹೊಳೆ ಈ ದೇವಾಲಯವೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಾಚ್ಯವಸ್ತು ಇಲಾಖೆ ಐಹೊಳೆಯ ದುರ್ಗಾ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ತಜ್ಞರಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆಗೊಳಪಡಿಸಿ, ಸೂರ್ಯದೇವಾಲಯವಿತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಶೋಧಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.