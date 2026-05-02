ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವ್ಯಾಮೋಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸುಧಾರಣಾ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇವಲ 17% ಪದವೀಧರರು ಮಾತ್ರ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶವೂ ಇತ್ತು. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆಗಲೇ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸದ್ಯ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಹೇಗಿದೆ, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಎನ್ನೋದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೇ ಹಲವು ಪಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೂ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲೇ ಕನಸು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿ, ಬಿಡಲಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಆಸೆ ಇದ್ದರೂ, ಆ ಆಸೆಯನ್ನು ಚಿವುಟಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡಿಸುವ ಆಸೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪೋಷಕರದ್ದು. ಇದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರೋ, ಇಲ್ಲವೇ ತಮ್ಮ ನೆಂಟರಿಷ್ಟರ ಮಕ್ಕಳೋ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ.
ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಹಣ ಸುರಿದು ಈ ಪದವಿ ಕೊಡಿಸುವ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದ್ದಾರೆ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್, ಸಿವಿಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇತರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದರೂ ಅವ್ಯಾವುದೂ ಬೇಡ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರೇ ಬೇಕು ಎಂದು ಕನಸು ಕಂಡವರಿಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಎನ್ನುವಂಥ ವರದಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಸುಧಾರಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವರದಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 17 ರಷ್ಟು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವೀಧರರು ಮಾತ್ರ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಒಂದು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.
ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಡಗೋಪನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಐಐಐಟಿ ಮತ್ತು ಐಐಎಸ್ಸಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ನೇತೃತ್ವದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಸಮಿತಿಯು ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕುರಿತು ವಿವರವಾದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಈ ವಿವರವಾದ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪದವೀಧರರಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಕೋರ್ ಅಥವಾ ಮೂಲ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ (ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್, ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್) ಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡ ರಾಜ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಕೋರ್ ಶಾಖೆಗಳು ಕ್ರಾಸ್ ಡೊಮೇನ್ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕೊರತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಏರೋಸ್ಪೇಸ್, ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರರ ಕೊರತೆ
ಇದಲ್ಲದೆ, ಭಾರತದ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಲಯವು 2027 ರ ವೇಳೆಗೆ 2.50 ಲಕ್ಷದಿಂದ 3 ಲಕ್ಷ ವೃತ್ತಿಪರರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅಂತರವು 10,000-15,000 ವೃತ್ತಿಪರರೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರರ ಕೊರತೆ -4,500 ರಿಂದ 8,500, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು -6,000-11,000, ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ - 5,000-9,000, ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ಸಾಧನಗಳು - 2,200-4,200, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿದ್ದು, ಈ ಅಂತರವನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಐಟಿ ಪದವೀಧರರು ಎಂದಿಗೂ ತುಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ನಿಯಮ
ಯಾವುದೇ ಖಾಸಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ/ಖಾಸಗಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೋಟಾ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೋರ್ಸ್/ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ 60 ಪ್ರವೇಶಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲು ಸಮಿತಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 60 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 180 ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋರ್ಸ್/ವಿಭಾಗವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನ್ಯತಾ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ (NBA) ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಖಾಸಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 60 ರಷ್ಟು ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. NBA ಮಾನ್ಯತೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಖಾಸಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಸಹ NAAC ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್/ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಲ 300 ಮೀರಬಾರದು ಎಂಬ ನಿಯಮ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಖಾಸಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು/ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಭಾಗಗಳ ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಲ 900 ಮೀರಬಾರದು. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್/ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು/ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಅದೇ ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಖಾಸಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೋರ್ಸ್/ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಸಹ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು/ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ NBA ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಡೀಮ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ.