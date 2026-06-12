8th pay commission : 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕುರಿತು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಗಳು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಇದ್ರ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೂ ಇದ್ರ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದ್ಯಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
8ನೇ ವೇತನಾಯೋಗದ ಕುರಿತು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ತೀವ್ರವಾದ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ, ಉತ್ತಮ ಪಿಂಚಣಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ವೇತನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ನೌಕರರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತಿವೆ. ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರ ಜೊತೆಗೆ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಸಹ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಲಾಭ?
ಸರಳ ಮತ್ತು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ನೇರ ಲಾಭ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 8ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಸಂಬಳ, ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ ನೌಕರರು ಈ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
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ಭಾರತದ ಫೆಡರಲ್ ರಚನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸೇವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯವು ತನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಆಯೋಗವು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾನದಂಡ
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಬದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಜ್ಯಗಳು ನಂತರ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಂತೆಯೇ ಅದೇ ವೇತನ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳು ಅಥವಾ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ನೇರ ಪರಿಣಾಮವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಇದು ರಾಜ್ಯ ನೌಕರರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
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ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಯಾವುವು?
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಜೀವನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು 3.83 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಂಘಟನೆಗಳ ದೊಡ್ಡ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎನ್ಪಿಎಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಫೆಡರೇಶನ್ (AINPSEF) ಹಳೆಯ ವೇತನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಸೂತ್ರವು ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೃದ್ಧ ಪೋಷಕರ ಆರೈಕೆಯಂತಹ ಇಂದಿನ ವಾಸ್ತವಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದೆ. ಆಯೋಗವು ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಕ್ಕೂಟಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿದೆ. ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಗಡುವನ್ನು ಜೂನ್ 15, 2026 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.