ಐಐಟಿಗಳಿಂದ ಪದವಿ ಪಡೆದ ನೂರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಉದ್ಯೋಗದ ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿಗಳು ಹಿಂಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಐಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ನಿಯೋಜನೆ ಸಮಿತಿಯು 22 ಕಂಪನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಹಕಾರ ನೀತಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಐಐಟಿಗಳಿಂದ ಪದವಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಕನಸು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಜನರಿಗೆ ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಕಂಪೆನಿಗಳು ನಂತರ ಉದ್ಯೋಗ ನಿರಾಕರಿಸಿ ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನೂ ಆವರಿಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಗಾಮಾ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಐಐಟಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟರೂ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿವೆ ಕಂಪೆನಿಗಳು!
2026 ರಲ್ಲಿ 150ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿದಾರರು ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು, ಆಲ್ ಐಐಟಿಗಳ ಉದ್ಯೋಗ ನಿಯೋಜನೆ ಸಮಿತಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅಸಹಕಾರ ನೀತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಐಐಟಿ ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಐಪಿಸಿ ಕರೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, 23 ಭಾರತೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡ 22 ಕಂಪೆನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸದಿರಲು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದವು, ಅವುಗಳನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಐಐಟಿ ನಿಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಯಿತು.
ನಾಳೆಯ ಗಡುವು
ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲಾದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ನಾಳೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2026 ರೊಳಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಂಪೆನಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಂಪೆನಿಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, AIPC ಯ ಸಂಚಾಲಕ ಮತ್ತು IIT ಗುವಾಹಟಿಯ ವೃತ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ. ಜಾನ್ ಜೋಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನೌ ಡಿಜಿಟಲ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು, “ವಿವಿಧ ಕಂಪೆನಿಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣಗಳು ವ್ಯವಹಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, AI ಆಧರಿತ ಪುನರ್ರಚನೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಎನ್ನುವುದು.
ಅಸಹಕಾರ ನೀತಿ
ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಅಸಹಕಾರ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು IIT ನಿಯೋಜನೆ ಸಮಿತಿಯು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ನೇಮಕಾತಿದಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಾಧಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. “ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಿಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೇರೆಡೆ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಅವರು ಉನ್ನತ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರದಿರಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಯೋಜನೆ ಸಮಿತಿಯು ಪೀಡಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.