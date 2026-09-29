ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತನ್ನ ಸಾವಿರಾರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ತಜ್ಞ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯು, 6,000 ನುರಿತ ಎಐ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಪಡೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎಐ ವಿಭಾಗದಿಂದಲೇ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಭಾರಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಜಾಗತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಲಯದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾದರಿಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಐಟಿ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಇನ್ಫೋಸಿಸ್' ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಯತಾಂತ್ರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ತನ್ನ 3,20,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಭಾಗದಿಂದ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷ ತಜ್ಞ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲು ಸಂಸ್ಥೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಾರು 6,000 ನುರಿತ ಎಐ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಪಡೆ ರೂಪಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಕಂಪನಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಅಮೆರಿಕಾಸ್ ಸಂಗಮ 2026 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು, ಸಲಹೆಗಾರರು ಹಾಗೂ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಹೆಡ್ಕೌಂಟ್ ಆಧಾರಿತ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ಗೆ ಎಐ ಸವಾಲು
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಐಟಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಐ ಸಾಧನಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಹಳೆಯ ಬೆಲೆ ರಚನೆಯ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಲು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ 2,70,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಎಐ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದು, 80,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದೈನಂದಿನ ಕೋಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಎಐ ಟೂಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಗಣ್ಯ ಪ್ರಮುಖರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ
ಸಂಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಸಿಇಒ ಸಲೀಲ್ ಪರೇಖ್ ಹಾಗೂ ನಿಯೋಜಿತ ಸಿಇಒ ಆಶೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅವರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಎಐ ಮೂಲದ ಆದಾಯ ವೃದ್ಧಿಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅನಂತ್ ಆದ್ಯ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ಯಮ ನಾಯಕ ಆನಂದ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ವೆರಿಝೋನ್ ಸಿಇಒ ಡಾನ್ ಶುಲ್ಮನ್, ವಾರ್ಟನ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಎಥಾನ್ ಮೊಲಿಕ್ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ನಾಸಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಪೆಗ್ಗಿ ವಿಟ್ಸನ್ ಪ್ರಮುಖ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.
ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (IITs/NITs) ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗಳಿಂದ ನೂತನ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
"ಅನೇಕ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದರೆ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಹಾಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮರುತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಪುನರ್ಸಂಘಟಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಇದು ಅವರ ಸುಸ್ಥಿರ ಪ್ರತಿಭಾ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ," ಎಂದು ಎಚ್ಎಫ್ಎಸ್ (HFS) ರಿಸರ್ಚ್ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಂಶೋಧನಾ ನಾಯಕಿ ಡಾನಾ ದಹರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಆದಾಯ ಗಳಿಕೆ ಮತ್ತು 'ಟೋಪಾಜ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್' ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್
ಸುಮಾರು $೨೦ ಬಿಲಿಯನ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಎಐ ವಿಭಾಗ ಒಂದರಿಂದಲೇ $೧.೬ ಬಿಲಿಯನ್ ಆದಾಯ (ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದ ಶೇ. ೮ ರಷ್ಟು) ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಿಂದ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಕ್ಕೆ ಎರಡಂಕಿಯ ದರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಲೀಲ್ ಪರೇಖ್ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹೊಸ ಸೇವಾ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿರುವ 6 ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಎಐ ಆಧಾರಿತ ದತ್ತಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಐ, ಏಜೆಂಟ್ ಲೆಗಸಿ ಆಧುನೀಕರಣ, ಭೌತಿಕ ಎಐ, ಎಐ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಭದ್ರತೆ,
ಸಂಸ್ಥೆಯ 'ಟೋಪಾಜ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್' ಕ್ಲೌಡ್ ಹಾಗೂ ಎಐ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಈಗಾಗಲೇ 100 ಬಿಲಿಯನ್ ಟೋಕನ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು, 35 ಯಶಸ್ವಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ118 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಕನ್ಸ್ಟಲೇಶನ್ ರಿಸರ್ಚ್ನ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಹೊಲ್ಗರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಫಲಿತಾಂಶ-ಆಧಾರಿತ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಹಾಗೂ ಮುಕ್ತ-ತೂಕದ ಎಐ ಮಾದರಿಗಳ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಜಾಗತಿಕ ಗ್ರಾಹಕರ ದತ್ತಾಂಶ ಭದ್ರತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾ, ಭವಿಷ್ಯದ ಎಐ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.