ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕಿಂತ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ವೃತ್ತಿಪರ ಅಭಿಷೇಕ್ ದುಬೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ, ಹೊಸ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ವೇಗವಾದ ಕರಿಯರ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದೊರೆತರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯಬಾರದು ಎಂಬ ಅವರ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಭಾವನೆಗಿಂತ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೇ ಮುಖ್ಯ! ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವೈರಲ್ ಸಲಹೆ!
ಕಂಪನಿಯ ಮೇಲಿನ ನಿಷ್ಠೆ ಸಾಕೇ?
ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಸ್ನೇಹಪರ ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣ ಹಾಗೂ ‘ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ’ ಎನ್ನುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಲವರನ್ನು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಭಾವನೆಗಳು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಸಲಹೆ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಬೇಡಿ..!
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅಭಿಷೇಕ್ ದುಬೆ, ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ, ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯ ಕಲಿಯುವ ಅವಕಾಶ ಹಾಗೂ ವೇಗವಾದ ವೃತ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದೊರೆಯುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಂಪನಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಅನುಕೂಲಗಳಿಗಿಂತ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಂಪನಿಯೂ ತನ್ನ ಹಿತವನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತದೆ..!
ದುಬೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಿಷ್ಠೆ ತೋರಿದರೂ, ಅಗತ್ಯ ಬಂದರೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ‘ಅಪರಾಧ ಭಾವನೆ’ಯಿಂದಲ್ಲ, ‘ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬೆಳವಣಿಗೆ’ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬೆಂಬಲ..!
ಈ ವಿಡಿಯೊಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, ಬಹುತೇಕರು ದುಬೆ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ಕರಿಯರ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು”, “ಭಾವನೆಗಿಂತ ಭವಿಷ್ಯ ಮುಖ್ಯ” ಹಾಗೂ “ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ” ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಇಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯ, ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಎನ್ನುವ ಸಂದೇಶವೇ ಈ ಚರ್ಚೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ.
ಕರಿಯರ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನದ ನಿರ್ಧಾರ ಅಗತ್ಯ..!
ಆದರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಹೊಸ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೆಲಸದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಉದ್ಯೋಗದ ಭದ್ರತೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲಸ-ಜೀವನದ ಸಮತೋಲನದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಕೇವಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿವೇಚನಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರವು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ.