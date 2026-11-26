ಐಬಿಎಂ ತನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ವರ್ಕ್ ವೀಸಾ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಭಾರತೀಯ ಟೆಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಅನೇಕರು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ (ನ.26): ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದೈತ್ಯ ಐಬಿಎಂ (IBM) ತನ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಭಾಗವಾದ 'ಐಬಿಎಂ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್'ನ ಬಹುತೇಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ವರ್ಕ್ ವೀಸಾ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವವನ್ನು (Sponsorship) ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. 1,50,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ವಿಭಾಗದ ಬಾಧಿತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು 2026ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರೊಳಗೆ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ತೊರೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಐಬಿಎಂ ಕಂಪನಿಯ ಈ ಹಠಾತ್ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಭಾರತೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರು ಹೊಸ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ನಿವಾಸಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ (Permanent residency / Green Card) ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ ವೀಸಾ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿದೇಶಿ ವೃತ್ತಿಪರರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದರಿಂದ, H-1B ವೀಸಾ ಹೊಂದಿರುವವರು ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಭಾರಿ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದೆ.
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮೂರು ವಾರಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ವೇತನ ಪರಿಹಾರವನ್ನು (Severance) ನೀಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ಅವರ ಕೊನೆಯ ಕೆಲಸದ ದಿನವಾಗಿರಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಬಾಧಿತರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಐಬಿಎಂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ವೀಸಾ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಐಬಿಎಂ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇಕೆ?
ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರದ ಅಗತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನುರಿತ ಕೆಲಸಗಾರರ ಲಭ್ಯತೆಯೇ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಐಬಿಎಂ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ಅಮೆರಿಕದ ಉನ್ನತ-ಕೌಶಲ್ಯ ವೀಸಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಐಬಿಎಂ ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೌಶಲ್ಯದ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳು ವಿಕಸನಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಐಬಿಎಂ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ನ ಬಹುತೇಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ವೀಸಾ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ವಕ್ತಾರರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಐಬಿಎಂನ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಐಬಿಎಂ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಪಾಲು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. Red Hat, HashiCorp ಮತ್ತು Confluent ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳ ಸ್ವಾಧೀನದ ಮೂಲಕ ಐಬಿಎಂ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕೇಂದ್ರಿತ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಮರುರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೂ, 2024ರಿಂದ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಬಹುತೇಕ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ತೊರೆಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಭಾರತವೇ ಪ್ರಮುಖ ತಾಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಐಬಿಎಂನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಬಯಸುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಭಾರತವೇ ಪ್ರಮುಖ ತಾಣವಾಗಿ (Major destination) ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 'ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್' (Rest of World) ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನವೆಂಬರ್ 19ರಂದು ಐಬಿಎಂನ ಕರಿಯರ್ಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಹೊರಗೆ ಒಟ್ಟು 1,278 ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇರುವುದಾಗಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪೈಕಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1,125 ಹುದ್ದೆಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಇವೆ. ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ 23 ಮತ್ತು ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ (UK) 18 ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿಯಿದ್ದರೆ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 89 ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಹೊರಗೆ ಐಬಿಎಂ ಜೊತೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಹುದಾದರೂ, ಎಷ್ಟು ಬಾಧಿತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ವೇತನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಪನಿ ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸ್ಥಳಾಂತರವು ವೇತನ, ವಾಸಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಕಠಿಣ ವೀಸಾ ನಿಯಮಗಳು: ಭಾರತೀಯ ಟೆಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ
ಉದ್ಯೋಗ ಆಧಾರಿತ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ಆಡಳಿತವು ನಿಗಾ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಐಬಿಎಂನ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. H-1B ವೀಸಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವೃತ್ತಿಪರರು ಪ್ರಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ನಿರ್ಬಂಧಿತಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಹೊಸ H-1B ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ $1,00,000 (ಇಂದಿನ ದರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹92.52 ಲಕ್ಷ) ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇತನದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವಂತೆ ವೀಸಾ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದೆ.
ವಲಸೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ದುರುಪಯೋಗದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧವೂ ಆಡಳಿತವು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಷ್ಟೇ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ (Microsoft), ಅಡೋಬ್ (Adobe) ಹಾಗೂ ಕಾಗ್ನಿಜೆಂಟ್ (Cognizant), ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ (Infosys) ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ (TCS) ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಆಧಾರಿತ ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗವಾದ 'ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಲೇಬರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್' (PERM) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಭಾರತೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರ ಪಾಲಿಗೆ ಐಬಿಎಂ ನಡೆಯ ಅರ್ಥವೇನು?
ಐಬಿಎಂನ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರು ಉದ್ಯೋಗದಾತ-ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ವೀಸಾಗಳ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.'ಐಬಿಎಂನ ಈ ನಡೆಯು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಪಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳು, ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉದ್ಯಮಗಳು ತಮ್ಮ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಕಂಪನಿಯ ವೀಸಾ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯರ ಮೇಲೆ ಇದು ವಿಶೇಷ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಎಐ (AI) ಮತ್ತು ಆಟೋಮೇಷನ್ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು, ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ-ಪರಿಹರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಗೆ ಎಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಭೌಗೋಳಿಕ ನೇಮಕಾತಿ ಗಮನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರೂ, ಉನ್ನತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇನ್ಕ್ರೂಟರ್ ಸಿಇಒ ಅನಿಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.