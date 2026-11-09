ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಯಸಿ ಜೊತೆ ಸಮೋಸಾ ಮತ್ತು ಟೀ ಸವಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಪತಿಗೆ ದಿಢೀರ್ ಪತ್ನಿ ಎದುರಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಬಳಿಕ ಮೂವರ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೂ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಯಸಿ ಜೊತೆ ಸಮೋಸಾ, ಟೀ ಸವಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಪತಿ: ದಿಢೀರ್ ಬಂದ ಪತ್ನಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನು?
ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯ ನಡುವಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಹೈಡ್ರಾಮಾಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ಇಂತಹದ್ದೇ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿ ಜೊತೆ ಕುಳಿತು ಸಮೋಸಾ ಮತ್ತು ಟೀ ಸವಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಪತಿಗೆ ದಿಢೀರ್ ಪತ್ನಿಯ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದ್ದು, ನಂತರ ನಡೆದ ಗಲಾಟೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಪ್ರೇಯಸಿ ಜೊತೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಪತಿ!
ವರದಿಯಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿ ಜೊತೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ. ಇಬ್ಬರೂ ಆರಾಮವಾಗಿ ಕುಳಿತು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಿಢೀರನೆ ಬಂದ ಪತ್ನಿ ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಜೊತೆ ನೋಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇದರಿಂದ ಆಕೆ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.
ಪತಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆತನ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೂ ಕೋಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈಮೀರಿ ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೂ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗಲಾಟೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ!
ಈ ಘಟನೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಇತರ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರು ಈ ಗಲಾಟೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಲು ಬಂದಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಯಿತು? ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ!
ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ಬಳಿಕ ನೆಟ್ಟಿಗರು ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಪತ್ನಿಯ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಈ ಘಟನೆಯ ನಿಖರ ಸ್ಥಳ, ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕರಣದ ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ದೃಢೀಕರಣವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ವರದಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಧರಿಸಿ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ದಾಂಪತ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೇಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಲಾಟೆಗೆ ತಿರುಗಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವಾದವಿದ್ದರೂ ಹಿಂಸೆಯ ಬದಲು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.