21 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕ ಜೆಜೆ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಉದ್ಯಮಿ ಶಂತನು ದೇಶಪಾಂಡೆ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2005ರಲ್ಲಿ ಐಐಟಿ ಫಲಿತಾಂಶದಿಂದ ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದ 'ನಿನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು, ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡು' ಎಂಬ ಮಾತು ಇಂದಿಗೂ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ.
21 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಉದ್ಯಮಿ ಶಂತನು ದೇಶಪಾಂಡೆ: ಅಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾತು ಇಂದಿಗೂ ನೆನಪು!
ಶಿಕ್ಷಕ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯೂ ಹೌದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದ್ಯಮಿ ಶಂತನು ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರ ಜೀವನದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 21 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಅವರು, ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಐಐಟಿ ಫಲಿತಾಂಶದ ದಿನ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದ ಗುರು!
ಬಾಂಬೆ ಶೇವಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಶಂತನು ದೇಶಪಾಂಡೆ 2005ರಲ್ಲಿ ಐಐಟಿ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾದ ದಿನ ಅವರು ತೀವ್ರ ಬೇಸರದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೋಲ್ಟಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದ ಜೆಜೆ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ.
ಆಗ ಶಂತನು ಎಷ್ಟು ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದರೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಮಾತುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದವು.
'ನಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ನೀನು ಮಾಡು, ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡು'
ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೆಜೆ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾತುಗಳು ಶಂತನು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿವೆ. 'ಈಗ ನಿನಗೆ ಈ ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು, ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡು. ಎಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಈ ಸರಳ ಸಲಹೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಿಂತ ಜೀವನ ದೊಡ್ಡದು ಎಂಬುದನ್ನು ಶಂತನು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಸಿತ್ತು.
21 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಧ್ವನಿ!
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶಂತನು ತಮ್ಮ ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕ ಜೆಜೆ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರು ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಚೇರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, 'ಅರೆ ಶಂತನು, ಬಾ' ಎಂಬ ಪರಿಚಿತ ಧ್ವನಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿತು. ಈ ಒಂದು ಮಾತು 2005ರ ನೆನಪುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಜೀವಂತಗೊಳಿಸಿತು.
ಆಗ ಬನ್ಸಾಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಯುವ ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದ ಜೆಜೆ ಸರ್, ಈಗ ಅಲೆನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯತೆ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಭೇಟಿಯಿಂದ ತಾನು ಮತ್ತೆ 18 ವರ್ಷದವನಾದಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತು ಎಂದು ಶಂತನು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕರ ಪ್ರಭಾವ ಎಂದಿಗೂ ಅಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ!
ಬಾಂಬೆ ಶೇವಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿರುವ ಶಂತನು ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ವಿಎನ್ಐಟಿ ನಾಗಪುರ ಮತ್ತು ಐಐಎಂ ಲಖನೌನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆನಂದಿ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಮತ್ತು ಅಲೆನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಯೋಗದಿಂದ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
ಈ ಭಾವುಕ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ನೀಡುವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಬದುಕಿನ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ, ಪಾಠ ಮರೆತರೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ನೀಡಿದ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಮಾತುಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.