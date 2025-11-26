ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಬುಧವಾರ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆಯ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ತಲುಪಿವೆ. ನಿಫ್ಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಸ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ರಿಲಯನ್ಸ್, ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಷೇರುಗಳು ಈ ನಾಗಾಲೋಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ಮುಂಬೈ (ನ.26): ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬುಧವಾರ ಶುಭ ದಿನ. 2025ರ ಜೂನ್ ನಂತರ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಫ್ಟಿ ಇಷ್ಟು ಅಂಕಗಳ ಏರಿಕೆ ಕಂದಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲಲಾಗಿದೆ. ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ಬುಧವಾರ 1023 ಅಂಕಗಳ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆಯ ಸನಿಹವಿದೆ. ನಿಫ್ಟಿ ಕೂಡ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆಯ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ನಿಫ್ಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಷೇರುಗಳು ಬುಧವಾರವೇ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 1,023 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 85,610 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದರೆ, ನಿಫ್ಟಿ 321 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 26,205ಕ್ಕೆ ದಿನದ ವಹಿವಾಟು ಮುಗಿಸಿದೆ. ಎರಡೂ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಿಫ್ಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ 708 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ 59,528 ಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿತು.
ಬುಧವಾರ (ನವೆಂಬರ್ 26) ಬಿಎಸ್ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಎಸ್ಇ ನಿಫ್ಟಿ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಬಲವಾದ ಲಾಭದೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡವು, ಏಕೆಂದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಚಲನೆಯನ್ನು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ವಲಯ ಆವೇಗ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿತು.
ಫ್ರಂಟ್ಲೈನ್ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು 1% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾದವು, ಆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಸ್ತಾರವು ಪ್ರಗತಿಯತ್ತ ದೃಢವಾಗಿ ವಾಲಿತು. ನಿಫ್ಟಿ 50 ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ, 45 ಷೇರುಗಳು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ದಿನದ ವಹಿವಾಟು ಮುಗಿಸಿದರೆ, ಐದು ಷೇರುಗಳು 52 ವಾರಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದವು. ವಿಶಾಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದವು, ಮಿಡ್ಕ್ಯಾಪ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವು 764 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 61,062 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ನಿಫ್ಟಿ ಮಿಡ್ಕ್ಯಾಪ್ 100 ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ 90 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಷೇರುಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿವೆ.
ಲೋಹಗಳ ವಲಯ ಕೂಡ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ವಲಯ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದವು. ಸುರಕ್ಷತಾ ಸುಂಕದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಉಕ್ಕಿನ ಷೇರುಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆ ಕಂಡವು, ಜೆಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸ್ಟೀಲ್ ಶೇ. 4 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತು. ನಿಫ್ಟಿಯ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದವರಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಲಾರ್ಸೆನ್ & ಟೂಬ್ರೊ, ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಟಿಸಿಎಸ್ ಸೇರಿವೆ.
ಸ್ಟಾಕ್-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದದರೆ, ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ಕಂಪನಿಯು ಇ-ರಿಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ ಶೇ. 1 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತು. ಸಿಯೆರಾ ಎಸ್ಯುವಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ನ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನ ವ್ಯವಹಾರವು ಶೇ. 2 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತು. ಪಿಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ, ನುವಾಮಾ, ಸೀಮೆನ್ಸ್, ಪಿಎನ್ಬಿ ಹೌಸಿಂಗ್, ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಮ್ಮಾನ್ ಪ್ರಮುಖ ಮಿಡ್ಕ್ಯಾಪ್ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದವು. ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್ ತನ್ನ ರಾಲಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿತು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಷೇರಿನ ಬೆಲೆ 10,250 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಅಪರೂಪದ-ಭೂಮಿಯ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅನುಮೋದನೆಯ ವರದಿಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಜಿಎಂಡಿಸಿ ಶೇ. 9 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತು.
ಎನ್ಸಿಸಿ ಷೇರು ಏರಿಕೆ
ಅಸ್ಸಾಂ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 2,063 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆರ್ಡರ್ ಪಡೆದ ನಂತರ NCC ಸುಮಾರು 2% ರಷ್ಟು ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಎಕ್ಸೆಲ್ಸಾಫ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ 13% ಪ್ರೀಮಿಯಂನಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ಅದರ ಷೇರಿಗೆ ₹120 ರ ವಿತರಣಾ ಬೆಲೆಯ ವಿರುದ್ಧ 126 ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಮರುರೂಪಿಸಲಾದ ರಾನಿಟಿಡಿನ್ಗೆ US FDA ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ ನಂತರ SMS ಫಾರ್ಮಾ 18% ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಯಿತು. NDL ವೆಂಚರ್ಸ್ನ ಮಂಡಳಿಯು ಹಿಂದೂಜಾ ಲೇಲ್ಯಾಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ನ ವಿಲೀನವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದ ನಂತರ ಅಶೋಕ್ ಲೇಲ್ಯಾಂಡ್ 2% ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಯಿತು.
ಭಾರ್ತಿ ಏರ್ಟೆಲ್ ನಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದ್ದು, 0.6% ಈಕ್ವಿಟಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಪ್ಪಂದದ ನಂತರ ಸುಮಾರು 2% ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಅದಾನಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಮತ್ತು ಐಷರ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಆರಂಭಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ದಿನದ ವ್ಯವಹಾರ ಮುಗಿಸಿದವು.