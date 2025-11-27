ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು 26 ಲಕ್ಷ ಹೆಸರುಗಳು 2002ರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಡಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ (ನ.27): ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು 26 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರ ಹೆಸರುಗಳು 2002 ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.ರಾಜ್ಯದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 2002 ಮತ್ತು 2006 ರ ನಡುವೆ ಹಿಂದಿನ SIR ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಪಟ್ಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಬುಧವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ಆರು ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಣತಿ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
"ಒಮ್ಮೆ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಈ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನ SIR ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಸುಮಾರು 26 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೊನೆಯ SIR ಸೈಕಲ್ನ ಡೇಟಾದ ಜೊತೆ ಇನ್ನೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಪಿಟಿಐಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಬಹುದು ಎಂದ ಆಯೋಗ
ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, "ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್" ಎಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 2002 ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸಂಕಲಿಸಲಾದ SIR ಪಟ್ಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಡ್ಡ-ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ವರ್ಷ, ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯವು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯು ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.ಆದರೂ, ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.