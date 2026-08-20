ದೇಶದ ಸೆಮಿ-ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು 'ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್' ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲೇ 806 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದೆ. ದುಬಾರಿ ಟಿಕೆಟ್ ದರ, ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಪ್ರಯಾಣದ ಕಾರಣ ಇದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಆ.20): ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಹಾಗೂ ವೇಗದ ಸೆಮಿ-ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ 'ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್' (Vande Bharat Express) ಕೇವಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವೇಗ ಹಾಗೂ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ (Indian Railways) ಆದಾಯವನ್ನು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಬೃಹತ್ 'ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಇಂಜಿನ್' ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತವೊಂದರಲ್ಲೇ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳು ಕಳೆದ 12 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 806 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ಆದಾಯವನ್ನು ಹರಿದುತಂದಿವೆ!
2019 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸೆಮಿ-ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ಹಾಗೂ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ (Self-propelled) ರೈಲಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ವಂದೇ ಭಾರತ್, ಇಂದು ಕೇವಲ ಆಧುನಿಕತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಶೇಕಡಾ 100 ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ (Occupancy) ಮತ್ತು ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಬೇಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಆದಾಯ ತಂದುಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿ ಎನಿಸಿದೆ.
ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ?
ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳಿಗಿಂತ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಗೆ ಭಾರಿ ಆದಾಯ ಹರಿದುಬರಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೆಂದರೆ, ಈ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 'ಎಸಿ ಚೇರ್ ಕಾರ್' (AC Chair Car) ಮತ್ತು 'ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಚೇರ್ ಕಾರ್' (Executive Chair Car) ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ ವಾರದ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳು, ರಜಾದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಂಡೇ ಹರಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ವೃತ್ತಿಪರರು, ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು ವೇಗದ ಪ್ರಯಾಣ ಬಯಸುವವರು ಈ ರೈಲನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಗಂಟೆಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತೆರಳುವುದು, ಭದ್ರತಾ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇಲ್ಲದೆ, ನಗರದ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗದಿಂದಲೇ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಬಹುದಾದ ಕಾರಣ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಂದೇ ಭಾರತ್ನತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಆದಾಯದ ಹೊರತಾಗಿ ಕಟೇರಿಂಗ್ (ಆಹಾರ ಸೇವೆ), ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಮೂಲಕವೂ ರೈಲ್ವೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ: ತ್ವರಿತ ಪಿಕ್-ಅಪ್ (Acceleration)
ಚೆನ್ನೈನ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಕೋಚ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ (ICF) ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವದೇಶಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಡಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ವಂದೇ ಭಾರತ್, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಇಂಜಿನ್ಗಳಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಪ್ರತಿ ಬೋಗಿಯಲ್ಲೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಯುನಿಟ್ (EMU) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಿದೆ.
ಇದರಿಂದಾಗಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ತೀವ್ರ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ (Fast Acceleration). ಕೇವಲ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬರುವ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣದ ಒಟ್ಟು ಸಮಯ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ 'ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್' ಕ್ರಾಂತಿ
ಪ್ರಸ್ತುತ 8, 16 ಮತ್ತು 20 ಬೋಗಿಗಳ ಹಗಲು ವೇಳೆಯ 'ಚೇರ್ ಕಾರ್' ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಸುದೀರ್ಘ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ 'ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್' (Vande Bharat Sleeper) ರೈಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜಧಾನಿ, ದುರಂತೊದಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಸ್ಲೀಪರ್ ಆವೃತ್ತಿ ಬರಲಿದ್ದು, ಇದು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಆದಾಯವೇ ಬೇರೆ, ಲಾಭವೇ ಬೇರೆ (Commerical Distinction)
ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಬಂದ ಹಣವೆಲ್ಲವೂ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಜ್ಞರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ರೈಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಭಾರಿ ವೆಚ್ಚ ತಗುಲುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ, ನಿರ್ವಹಣೆ, ಹಳಿಗಳ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ನಿಲ್ದಾಣದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಆಹಾರ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಬೋಗಿಗಳ ಸವಕಳಿ ವೆಚ್ಚಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ರೈಲು ಸೇವೆ ನೀಡಲು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರಿಂದಾಗುವ ನಷ್ಟವನ್ನು ವಂದೇ ಭಾರತ್ನಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೈಲುಗಳ ಆದಾಯದಿಂದ ಸರಿದೂಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ (Cross-Subsidisation).
ಉತ್ಪಾದನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲುವು
ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಕೇವಲ ರೈಲ್ವೆ ಆದಾಯದ ಕಥೆಯಲ್ಲ; ಇದು 'ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ'ದ ಬೃಹತ್ ಯಶಸ್ಸು. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಬಾಗಿಲುಗಳು, ಸಿಸಿಟಿವಿ, ಜಿಪಿಎಸ್ ಆಧಾರಿತ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇಶೀಯವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೇಗ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ಭರವಸೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಭಾರತೀಯರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ದರ ತೆರಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.